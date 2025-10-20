stile e Trend
Qual è la migliore trattoria d’Italia: la classifica di 50 Top Italy 2026

Il Lazio è la regione più presente in classifica con 7 locali. Seguono Campania, Emilia-Romagna e Puglia con 5 locali a testa.
A cura di Giusy Dente
Immagine

50 Top Italy 2026 è la guida online del meglio del Made in Italy. Anche quest'anno la guida si è soffermata sui migliori ristoranti del Paese, in particolare trattorie e bistrò moderni. La classifica è guidata dal Lazio, che si aggiudica il titolo di regione dell'eccellenza culinaria, in questo settore. Seguono Campania, Emilia-Romagna e Puglia con 5 locali a testa in lista. Al primo posto c'è un'icona vera e propria della gastronomia nazionale, un luogo portato avanti con amore e passione da tre fratelli,. che stanno proseguendo la tradizione di famiglia che va avanti da ben quattro generazioni.

Chi c'è al primo posto della classifica

Alessandro, Pierluigi e Maria Elena sono i tre fratelli alla guida di Roscioli Salumeria con Cucina, che svetta al primo posto della classifica di 50 Top Italy 2026 dedicata a trattorie e bistrò moderni. Questo riconoscimento arriva per premiare l'evoluzione di questo locale, che nel tempo ha saputo cambiare senza mai snaturarsi e senza perdere i suoi elementi caratteristici. Nato come salumeria è oggi un ristorante con i salumi in bella vista; accoglie i visitatori con tavolini ravvicinati, un menu ricco di proposte della tradizione culinaria regionale, un bancone dove scegliere tra una vasta selezione di salumi e formaggi. È da quattro generazioni un punto di riferimento, in città.

Per il secondo posto ci spostiamo da Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, guidata da Anna Caretti e suo marito Franco Cimini: qui pasta fresca e carni da cortile sono il must del menu. Medaglia di bronzo per Abraxas Osteria a Pozzuoli, di Vanna e Nando Salemme. Qui menzione d'onore non solo al menu ma anche alla location, grazie al suggestivo giardino sul romantico panorama lacustre. Al quarto posto troviamo Trattoria Da Burde a Firenze, guidata dai fratelli Andrea e Paolo Gori, che si dividono i compiti occupandosi rispettivamente della sala e della cucina. Per la quinta posizione si torna in Lazio con Sora Maria e Arcangelo, ristorante di Olevano Romano di Giovanni Milana, un cosiddetto figlio d'arte, visto che viene da una famiglia da sempre attiva nel settore gastronomico locale.

Quali sono le migliori pizzerie in Italia del 2026 secondo Gambero Rosso

Per la sesta posizione ci spostiamo in Liguria, a Ne, con La Brinca, della famiglia Circella, attentissima a portare avanti la tradizione gastronomica della loro terra, sia attraverso il cibo che attraverso i vini. Settimo posto per l'elegante e accogliente Ristorante Al Cambio a Bologna, della famiglia Poggi, con Piero Pompili nel ruolo di Direttore di sala. Per l'ottavo posto andiamo a Napoli, con la storica insegna di Mimì alla Ferrovia, che vede in cucina Salvatore Giugliano che propone nel menu una selezione saldamente ancorata alla tradizione.

Nona posizione per Casa Torrente – Al Convento a Cetara, di Gaetano e Pasquale Torrente, dunque anche questo in Campania come il precedente. La famiglia Torrente lo gestisce da 40 anni: oggi all'accoglienza c'è Pasquale e in cucina il fratello Gaetano. In fondo alla top 10 Vecchia Marina sul lungomare di Roseto degli Abruzzi, sotto la guida esperta di Gennaro D’Ignazio.

La classifica di 50 Top Italy 2026

  1. Roscioli Salumeria con Cucina
    Roma
    Lazio
  2. Antica Osteria del Mirasole
    San Giovanni in Persiceto (BO)
    Emilia-Romagna
  3. Abraxas Osteria
    Pozzuoli (NA)
    Campania
  4. Trattoria Da Burde
    Firenze
    Toscana
  5. Sora Maria e Arcangelo
    Olevano Romano (RM)
    Lazio
  6. La Brinca
    Ne (GE)
    Liguria
  7. Ristorante Al Cambio
    Bologna
    Emilia-Romagna
  8. Mimì alla Ferrovia
    Napoli
    Campania
  9. Casa Torrente – Al Convento
    Cetara (SA)
    Campania
  10. Vecchia Marina
    Roseto degli Abruzzi (TE)
    Abruzzo
  11. NU’ Trattoria Italiana 1960
    Acuto (FR)
    Lazio
  12. Lo Stuzzichino
    Massa Lubrense (NA)
    Campania
  13. Arcangelo Vino e Cucina
    Roma
    Lazio
  14. Trippa
    Milano
    Lombardia
  15. Ristorante Consorzio
    Torino
    Piemonte
  16. Osteria Ophis
    Offida (AP)
    Marche
  17. Trattoria del Nuovo Macello
    Milano
    Lombardia
  18. Trecca
    Roma
    Lazio
  19. Osteria Al Turbine
    Mogliano Veneto TV
    Veneto
  20. I Banchi
    Ragusa
    Sicilia
  21. La Sangiovesa
    Santarcangelo di Romagna (RN)
    Emilia-Romagna
  22. Casa Cinquanta
    Napoli
    Campania
  23. Mammaròssa
    Avezzano (AQ)
    Abruzzo
  24. Botteghe Antiche
    Putignano (BA)
    Puglia
  25. Corona Trattoria
    Palermo
  26. Osteria della Villetta
    Palazzolo sull'Oglio (BS)
    Lombardia
  27. Ai Due Platani
    Coloreto (PR)
  28. Ristorante Cacciatori
    Cartosio (AL)
    Piemonte
  29. SantoPalato
    Roma
    Lazio
  30. Officina della Bistecca
    Panzano in Chianti (FI)
  31. Cibus
    Ceglie Messapica (BR)
    Puglia
  32. Il Capanno
    Spoleto (PG)
    Umbria
  33. Antica Trattoria Ballotta
    Torreglia (PD)
  34. Taverna Kerkira
    Bagnara Calabra (RC)
    Calabria
  35. All’Osteria Bottega
    Bologna
    Emilia-Romagna
  36. Taverna Centomani
    Potenza
    Basilicata
  37. Osteria del Vicolo
    Mormanno (CS)
    Calabria
  38. Olimpia Ristorante
    Torgiano (PG)
    Umbria
  39. L’Agave
    Framura (SP)
    Liguria
  40. Osteria La Torre
    Cherasco (CN)
    Piemonte
  41. Boivin
    Levico Terme (TN)
  42. Fattoria Borrello
    Raccuja (ME)
    Sicilia
  43. Osteria Ca’ Dei Giosi
    Covelo di Vallelaghi (TN)
    Trentino-Alto Adige
  44. Bianca Trattoria
    Roma
    Lazio
  45. Trattoria La Grotta Da Concetta
    Campobasso
    Molise
  46. Antica Trattoria del Gallo
    Gaggiano (MI)
    Lombardia
  47. Scannabue
    Torino
    Piemonte
  48. La Pignata
    Taranto
    Puglia
  49. La Cuccagna
    Crispiano (TA)
    Puglia
  50. U’ Vulesce
    Cerignola (FG)
    Puglia
Viaggi
