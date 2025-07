Chi fa la migliore pizza al taglio d’Italia: la classifica 50 Top Pizza 2025 premia Roma

50 Top Pizza è la guida gastronomica specializzata in pizze e pizzerie, che ogni anno realizza classifiche dedicate realizzate dai suoi quasi 1000 ispettori in giro per il mondo, ovviamente in anonimato. Di recente ha pubblicato la lista delle Migliori pizzerie d'Europa, che vede sul podio nell'ordine: Napoli on the Road di Londra, Baldoria di Madrid e Sartoria Panatieri di Barcellona. Fa strano non vedere l'Italia nelle prime tre posizioni, essendo la patria indiscussa della pizza, vero? Ma c'è un motivo. Le pizzerie nazionali saranno premiate in una serata appositamente dedicata, che si svolgerà a Milano il 15 luglio al Teatro Manzoni, condotta da Federico Quaranta. Solo in quell'occasione scopriremo chi fa la pizza più buona per l'anno in corso. Nel frattempo, però, è stata pubblicata la classifica dedicata alle pizze da viaggio. Nella top 50 la città che se l'è cavata meglio è Roma.

Dove mangiare la pizza al taglio migliore d'Italia

La guida parla chiaro: è Roma la capitale indiscussa della pizza da viaggio (con 12 locali in guida). La capitale è sul podio con due locali. Frumentario di Alessandro Santilli è stata nominata la migliore pizza al taglio d'Italia per il 2025, dopo solo un anno dall'apertura. E non è la sola conquista: è anche Pizza dell'Anno per Gambero Rosso. Si è imposta anche su un altro locale molto noto della città, che si è fermato al secondo posto: si tratta di Pizzarium di Gabriele Bonci, che dopo cinque anni in cui ha dominato l'elenco si è dovuto accontentare della medaglia d'argento. Terzo posto per Campana Pizza In Teglia di Daniele Campana, che si trova a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. Quarta posizione per Lievito di Francesco Arnesano, nuovamente a Roma, presente anche al quinto posto con Antico Forno Roscioli di Pierluigi Roscioli. Col sesto posto si sale al nord: Tellia di Enrico Murdocco, a Torino. La prima pizzeria napoletana dell'elenco si trova in settima posizione: è Masardona della famiglia Piccirillo. Napoli ha in totale solo 3 locali in lista. All'ottavo posto torna la Capitale grazie a Tiella di Daniele Biagioni. Nona posizione per Tiri Bakery & Caffè di Vincenzo Tiri a Potenza, mentre chiude la top ten Grigoris The Bakery di Lello Ravagnan, a Mestre. Fanalino di coda in 50esima e ultima posizione è Buratto di Genova.

La classifica 50 Top Pizza in Viaggio in Italia 2025