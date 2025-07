Quali sono le migliori pizzerie d’Italia, Caserta e Milano sul podio: la classifica 50 Top Pizza 2025

C'è chi ama solo quella tradizionale e chi è ben disposto anche nei confronti delle proposte più innovative e degli abbinamenti più strani: ma qualunque sia la scelta, la pizza mette sempre tutti d'accordo. Ognuno ha la sua preferita, ma 50 Top Pizza Italia, la guida più influente dedicata a questo piatto simbolo di italianità, ha provato a stilare una classifica definitiva. Lo fa ogni anno e stavolta il podio è leggermente diverso da quello del 2024. Nella classifica del 2025 ci sono 518 locali. La Campania è la regione più rappresentata con 100 locali, seguita dal Lazio con 57 e Lombardia con 41. Tra le prime 100 posizioni in classifica, la città più ricorrente è Roma con 9 pizzerie, seguita da Napoli con 8 e Milano con 5.

Dove si mangia la pizza più buona d'Italia

Ieri sera al Teatro Manzoni di Milano si è svolta la serata di premiazione, presentata da Federico Quaranta, dedicata alle migliori pizzerie d'Italia. La classifica fa seguito a quella della migliore pizza al taglio, resa nota qualche giorno fa, che ha incoronato Roma capitale indiscussa. La città si è aggiudicata sia primo che secondo posto, con un totale di ben 12 locali in elenco. Ma qual è invece la pizzeria che fa la pizza più buona del Paese? L'anno scorso sul gradino più alto del podio c'erano I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Diego Vitagliano a Napoli, seguite da Confine (Milano) e I Tigli (San Bonifacio, Verona).

Quest'anno I Masanielli di Francesco Martucci ha confermato il titolo, imponendosi nuovamente come migliore pizzeria d'Italia nel 2025. Al secondo posto parimerito per Diego Vitagliano Pizzeria dell'omonimo pizzaiolo e la milanese Confine di Mario Ventura e Francesco Capece. Terzo posto per Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma. Scende in quarta posizione I Tigli di Simone Padoan seguito da Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, anche questo un locale di Caserta. Al sesto posto 50 Kalò di Ciro Salvo (Napoli) seguito da Dry Milano di Lorenzo Sirabella. Chiudono la top 10: La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo a Rezzato (Lombardia), La Notizia a Napoli di Enzo Coccia, Sestogusto a Torino di Massimiliano Prete.

Leggi anche Chi fa la migliore pizza al taglio d'Italia: la classifica 50 Top Pizza 2025 premia Roma

Nel corso della serata sono stati assegnati anche una serie di premi speciali. Il Pizzaiolo dell'Anno 2025 è Ciccio Vitiello di Cambia-Menti. Questa pizzeria è anche tra le 7 che hanno ricevuto il riconoscimento Forno Verde 2025, che premia i locali più attenti alla sostenibilità ambientale. La Pizza dell'Anno 2025 invece è la Marinara Atomica de I Masanielli di Caserta.

Le prime 40 posizioni della classifica 50 Top Pizza Italia 2025 entrano di diritto in 50 Top Pizza World 2025, la classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo.

Top Pizza Italia 2025: le prime dieci pizzerie in classifica