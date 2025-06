Qual è la migliore pizzeria d’Europa: la classifica del 2025 (dove non compare l’Italia)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Napoli è la patria incontrastata della pizza, cibo ormai amatissimo in tutto il mondo, copiato e rivisitato. Alle versioni tradizionali si sono affiancate nel tempo anche ricette più originali: insomma, con buona pace dei puristi della margherita, la lista degli ingredienti si è parecchio estesa! Il Belpaese tiene moltissimo al suo piatto più iconico, anche se ormai in tutta Europa esistono ristoranti e pizzerie dove è possibile gustare un'ottima pizza, che non ha nulla da invidiare a quella napoletana (per lo meno a detta degli esperti gastronomici). 50 Top Pizza è un'influente guida del settore che ogni anno stila diverse classifiche di pizzerie: ha appena pubblicato proprio quella delle Migliori pizzerie d' Europa. La cerimonia di premiazione ufficiale si è svolta alla Fundación Pablo VI di Madrid.

Quali sono le pizze migliori d'Europa del 2025

Strano ma vero: l'Italia non è nella classifica delle 50 migliori pizzerie d'Europa. In realtà c'è un motivo, che non ha a che fare con un demerito! Essendo la patria della Pizza, il nostro Paese ha una classifica dedicata, i cui vincitori saranno annunciati il ​​15 luglio a Milano. Italia esclusa, dunque, a livello europeo il primo posto spetta a "Napoli on the Road", una pizzeria londinese con sedi a Chiswick e Richmond. È il secondo anno consecutivo che il ristorante, aperto dal pizzaiolo italiano Michele Pascarella, si aggiudica il riconoscimento. E non è l'unico: la "Ricordi d'Infanzia" è stata nominata Pizza dell'Anno 2025. "Baldoria" a Madrid si è classificata al secondo posto, seguita a pari merito da "Sartoria Panatieri"di Barcellona e "Via Toledo" di Vienna. Sono stati consegnati anche una serie di Premi Speciali. Per esempio il Green Oven 2025 – Goeldlin, conferito alle pizzerie attente alla sostenibilità ambientale, è andato a "Bæst" di Copenaghen e a "Sartoria Panatieri" di Barcellona.

Le prime 20 posizioni entrano di diritto nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che verranno premiate l’8 settembre presso il Teatro Mercadante di Napoli, sede della cerimonia ufficiale di premiazione di 50 Top Pizza World 2025. L’intera guida Europa 2025 è composta da 193 pizzerie. La Spagna è il Paese più rappresentato con 31 locali, seguito da Francia con 22, poi Svizzera e Inghilterra entrambe con 16. Invece la città più rappresentata è Parigi con 16 locali, seguita dagli 11 di Londra e dai 9 di Madrid.

La classifica delle 50 migliori pizzerie d'Europa

Napoli on the Road – London, England Baldoria – Madrid, Spain Sartoria Panatieri – Barcelona, Spain + Via Toledo – Vienna, Austria 50 Kalò – London, England IMperfetto – Puteaux, France Pizza Zulu – Fürth, Germany nNea – Amsterdam, The Netherlands Fratelli Figurato – Madrid, Spain Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovakia Forno d’Oro – Lisbon, Portugal La Balmesina – Barcelona, Spain + La Piola Pizza – Brussels, Belgium Surt – Copenhagen, Denmark Stile Napoletano – Chester, England Demaio – Bilbao, Spain Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Croatia Little Pyg – Dublin, Ireland Matto Napoletano – Skopje, Republic of North Macedonia Zielona Górka – Pabianice, Poland da PONE – Zurich, Switzerland Babette – Stockholm, Sweden La Pizza è Bella – Antwerp, Belgium Forza – Helsinki, Finland MaMeMi – Copenhagen, Denmark 450°C – Turku, Finland L’Antica Pizzeria – London, England Pietra – Belgrade, Serbia Pizza Nuova – Prague, Czech Republic Ciao a Tutti – Warsaw, Poland Oobatz – Paris, France Pop’s Pizza – Ljubljana, Slovenia Buon Appetito – Burgess Hill, England Arte Bianca – Sagres, Portugal Roco – Paris, France Majstor i Margarita – Belgrade, Serbia NAPIZZA – Nuremberg, Germany Infraganti – Alicante, Spain La Manifattura – Paris, France Calvello’s – Munich, Germany Fimmina – Paris, France Gasparic – Girona, Spain Belli di Mamma – Budapest, Hungary Margherita Pizzeria – Tallinn, Estonia Kytaly – Geneva, Switzerland ‘naPizzà – Brussels, Belgium Villa Severino – Helsinki, Finland ZANO – Iași, Romania Mamma Pizza – Oslo, Norway Bottega Ceccarelli – Brunswick, Germany Filo D’olio – Sarıyer – Istanbul, Türkiye O’Panuozzo – Utrecht, The Netherlands