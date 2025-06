video suggerito

La classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo del 2025: quali sono gli italiani premiati Ieri sera a Torino si è tenuta la premiazione del World's 50 Best Restaurants, ovvero l'evento noto come l'Oscar mondiale della ristorazione che ogni anno premia i migliori ristoranti al mondo: ecco i nomi dei vincitori e gli italiani in classifica.

A cura di Valeria Paglionico

Maido, Lima

Nelle ultime ore all'Auditorium del Lingotto di Torino si è tenuta la premiazione del World's 50 Best Restaurants, ovvero l'evento noto come l'Oscar mondiale della ristorazione che ogni anno premia i 50 ristoranti migliori al mondo (e che per la prima volta è andato in scena in Italia). Stellati, innovativi o che celebrano la tradizione: nella lista sono comparse molte delle eccellenze internazionali dell'universo gastronomico, dal vincitore peruviano al locale spagnolo che si è aggiudicato il secondo posto. Quali sono i ristoranti italiani in classifica?

La top 3 del World's 50 Best Restaurant 2025

Ad aggiudicarsi il primato nella World's 50 Best Restaurant 2025 è stato il ristorante Maido di Lima, in Perù. Guidato dallo chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, propone un menù fusion giappo-peruviano, oltre che una esclusiva degustazione di 10 portate innovative come il The Triple, una combinazione di avocado, uova, pomodoro e chashu, le caracoles al sillao (lumache di mare alla salsa di soia), il raviolo d’anatra e i nigiri.

Asador Extebarri

Al secondo posto è comparso lo spagnolo Asador Extebarri di Atxondo, nei Paesi Baschi, un paradiso culinario gestito dallo chef Bittor Arguinzoniz, che ama esaltare o sapori naturali delle materie prime di alta qualità, mentre a chiudere la top 3 c'è Quintonil a Città del Messico. Qui lo chef Jorge Vallejo rende omaggio ai classici piatti messicani ma li reinterpreta in chiave moderna.

Quintonil

I ristoranti italiani premiati

Nella classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2025 non mancano i nomi italiani: il primo in lista è Lido 84 di Gardone Riviera, Brescia, che si è aggiudicato il 16esimo posto. A seguirlo in 18esima posizione è Reale di Castel di Sangro (l'Aquila), mentre al 31esimo posto è comparso Le Calandre di Rubano (Padova).

Lido 84

A chiudere il "cerchio" italiano sono Piazza Duomo di Alba (Cuneo) piazzatosi 32esimo e Uliassi di Senigallia (Ancona) al 43esimo. Tra i presenti all'evento celebrativo non poteva mancare il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha dichiarato: "La cucina è un luogo di confronto tra culture e identità. L'Italia ha candidato la sua cucina a Patrimonio dell'Unesco e a dicembre avremo il risultato, che ci mette in condizione di avere la stessa protezione che hanno la cucina francese, giapponese, messicana e coreana". In quanti si lasceranno ispirare da questa classifica per i loro prossimi viaggi?

Uliassi