Roscioli nella classifica dei migliori ristoranti del mondo: ottavo posto per la Salumeria con Cucina di Roma

Food & Wine ha pubblicato la lista dei migliori ristoranti internazionali del mondo, selezionati nell'ambito dei suoi Tastemaker Awards, premi a cadenza annuale: un appuntamento fisso per gli appassionati di gastronomia e per chi ama viaggiare, andare alla scoperta di posti sempre nuovi. I vincitori vengono scelti attraverso un rigoroso processo di selezione che coinvolge oltre 400 esperti tra chef e giornalisti del settore. Parallelamente alla classifica dei ristoranti, è stata resa nota anche quella dei bar, che vede al primo posto un locale italiano. L'ha spuntata su tutti il Bar Basso di Milano eletto migliore bar del mondo.

Sul fronte ristoranti, gli esperti si sono soffermati su locali dalla forte identità culturale, che potessero esprimere davvero un senso di appartenenza. "Questi sono i ristoranti che stanno ridefinendo il concetto di destinazione gastronomica" si legge sul sito ufficiale che ha pubblicato la classifica. Ecco perché l'elenco del 2026 celebra le cucine in cui il cibo è concepito come storia, come memoria, come cultura, dove si utilizzano ingredienti locali e stagionali, dove ogni piatto racconta qualcosa del territorio di provenienza.

Sul podio troviamo Ikoyi di Londra, ristorante dove si fondono influenze dell'Africa occidentale, dell'Asia orientale e britanniche: una vera e propria esperienza interculturale. Secondo posto per Maido di Lima, specializzato in cucina Nikkei peruviana-giapponese. Il CieL Dining di Ho Chi Minh è arrivato terzo.

Instagram @rosciolisalumeria

L'Italia è riuscita a entrare in top 10. Spicca in ottava posizione un nome onnipresente, quando si stilano classifiche di questo tipo. Si tratta di Roscioli Salumeria con Cucina di Roma, già al primo posto nella classifica di 50 Top Italy 2026 dedicata alla Migliore trattoria d'Italia.

Nato come salumeria, dicitura che ancora troviamo nel nome, è oggi molto di più, come dimostra la sua fama internazionale: è un ristorante con i salumi in bella vista che dichiarano immediatamente ai visitatori la vocazione tradizionale e "rustica" del posto. Propone una vasta selezione di salumi e formaggi e un menu ricchissimo che spazia dalla carne al pesce e poi antipasti, primi piatti romani e grandi classici italiani. È da quattro generazioni un punto di riferimento nella Capitale. Basti pensare che ad oggi, le prenotazioni risultano già al completo fino a giugno.

La classifica dei 10 migliori ristoranti del mondo secondo Food & Wine