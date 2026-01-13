Quali sono le destinazioni gastronomiche imperdibili del 2026: la Guida Michelin premia 3 italiane

Positano in Costiera Amalfitana

La prestigiosa Guida Michelin ha selezionato i posti migliori in cui viaggiare nel 2026 per gli amanti del cibo. Sono 16 destinazioni gastronomiche imperdibili, perfette per coloro che quando viaggiano prestano particolare attenzione alla scena gastronomica locale, quelli che amano assaggiare le pietanze tipiche del posto e che non hanno paura di sperimentare sapori e abbinamenti nuovi, anche strani. La Guida ha scelto proprio queste mete perché più di tutte "stanno plasmando il modo e il perché in cui viaggiamo oggi": sono luoghi effettivamente già gettonati e amatissimi e altri poco conosciuti, ma che vale la pena scoprire. Ovviamente non poteva mancare un occhio di riguardo all'Italia, che in quanto a cucina è sempre un Paese che ha tanto da offrire. Di recente è stata eletta la Migliore destinazione culinaria del mondo ai World Culinary Awards 2025 e anche secondo Taste Atlas è Napoli la città del mondo in cui si mangia meglio. Dulcis in fundo, proprio da poco la cucina italiana ha raggiunto la sua massima consacrazione ufficiale: è stata riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'Unesco. Questo titolo va a riconoscere quanto in Italia la cucina non sia solo strettamente cibo e ricette, ma un modo di vivere la vita fatto di momenti conviviali, di condivisione a tavola, di patrimonio culturale e tradizioni familiari che si tramandano di generazione in generazione.

Nella lista stilata dalla Guida Michelin, sul fronte italiano spicca Venezia: qui l'apertura di nuove catene alberghiere di lusso porterà con sé l'arrivo di chef di alto livello a capo dei rispettivi ristoranti di queste strutture. Questo accrescerà la qualità della cucina locale (e probabilmente anche i przzi) attirando sicuramente molti più turisti, attratti dall'offerta della cucina lagunare. La città vanta due ristoranti a due Stelle e otto ristoranti a una Stella. In elenco anche le Dolomiti per assaggiare quella che la Guida Michelin descrive come "cucina alpina sempre più ambiziosa". Proprio qui, tra l'altro, sono in programma le Olimpiadi invernali dal 6 al 22 febbraio, motivo in più per un viaggio. Qui ci sono un ristorante a tre Stelle, due ristoranti a due Stelle, 34 ristoranti a una Stella e 18 Bib Gourmand. Infine è stata scelta la Costiera Amalfitana: "Il cibo rimane elementare: acciughe, limoni, pasta fatta a mano, servito con rinnovata sicurezza".

Venezia

Sul fronte europeo si aggiungono alle tre destinazioni italiane anche Breslavia in Polonia e la Repubblica Ceca, con la raccomandazione di non soffermarsi alla sola Praga ma di prendere in considerazione anche la regione della Moravia meridionale, la città di Karlovy Vary, la Boemia meridionale e centrale. Andando negli altri continenti, l'attenzione si è soffermata principalmente su Medio Oriente, Asia e America. Gli Stati Uniti hanno quasi monopolizzato la classifica, superando le presenze italiane: ci sono Route 66 (tra carne affumicata e chili), Florida, Boston e Filadelfia, SudAmerica. Qui, a New Orleans per l'esattezza, c'è Emeril's, che non solo è l'unico ristorante a due Stelle della regione, ma vanta un record: è guidato da uno chef di 22 anni. È il più giovane chef che nella storia di Michelin è riuscito a dirigere un ristorante stellato. Bene anche il Canada con Québec e Vancouver definita "Città rinomata per la sua gastronomia". L'Arabia Saudita è entrata in elenco in quanto Paese che, secondo la Guida Michelin, sta vivendo una "maturazione culinaria" meritevole d'attenzione. In Asia, infine, la Guida ha puntato gli occhi sulle Filippine, la Cappadocia in Turchia e la provincia di Jiangsu in Cina, in particolare Jiangsu, Suzhou e Nanchino.

Route 66, USA

