Se Napoli è la città nel mondo in cui si mangia meglio (secondo TasteAtlas) non lo deve solo a 5 piatti

Il primato della miglior cucina al mondo, quella napoletana, non è solo di cinque piatti, come asserisce TasteAtlas: la scelta fra specialità è incredibilmente vasta.
A cura di Redazione Napoli
Immagine

Nel giorno in cui l'Italia celebra inserimento della cucina nostrana nel patrimonio immateriale dell'Unesco, Napoli si intesta l'ennesimo primato (social) di «città migliore al mondo per mangiare», deciso da TasteAtlas, guida esperenziale di viaggi e food in lingua inglese e proprietà croata. Ma se davvero Napoli è la miglior città di tutto il mondo in cui mangiare,  probabilmente lo è non solo per i cinque piatti in testa alla classifica TasteAtlas, vale a dire pizza margherita, sfogliatella, gnocchi alla sorrentina, spaghetti alle vongole e zeppole. Probabilmente questi sono i piatti tipici del menù turistico. Ma c'è molto altro.

Basta infatti scorrere un po' questo enorme atlante delle delizie culinarie di tutto il mondo per rendersi conto che la ricchezza e la varietà della tradizione culinaria partenopea – dolci, pasta, piatti di mare, street food – che convincono turisti e buongustai da tutto il mondo sono innumerevoli.

Immagine

Alla voce «most popular dishes in Naples» c'è un lungo elenco da non consultare a ora di pranzo. Anzitutto la pizza: non possiamo certo ridurla ad un solo piatto. C'è la pizza napoletana che per TasteAtlas è quella dop, poi c'è la margherita classica, ma anche pizza fritta, pizza marinara, pizza montanara, la carrettiera, il calzone al forno, la pizza ai funghi e al taglio e perfino diavola e una inquietante «pizza alla carbonara».

Franco e Ciccio, il racconto del piatto di tagliatelle in due in una trattoria di Napoli

Ovviamente nei primi piatti regnano oltre gli spaghetti «a vongole» di cui sopra anche la sontuosa pasta alla genovese,  la pasta e patate, la pasta e fagioli. Fra i secondi impera la parmigiana di melanzane, insieme alla carne alla pizzaiola. E prima di passare al  il capitolo dei dolci ci sono i taralli «nzogna e pepe» e i fiori di zucca e mozzarella in carrozza. Arriviamo ai dolci: sfogliatella (riccia o frolla? Ardua scelta), poi la pastiera napoletana, ma anche zeppola di San Giuseppe e gelato, un must di tutt'Italia.

La pastiera, dolce tipico della Pasqua napoletana.
Immagine
