L’Italia è il Paese del mondo dove si mangia meglio: ha battuto Vietnam, USA e Francia

I World Culinary Awards sono un'iniziativa di livello globale che anno dopo anno premia le eccellenze nel settore culinario. Sono l'equivalente nel settore food dei World Travel Awards sul piano travel. Qui è stato scelto il Portogallo come Migliore destinazione turistica d'Europa. Invece vincitori dei World Culinary Awards 2025 sono stati annunciati nel corso di una cena di gala organizzata in Sardegna, al Forte Village Resort. Il nostro Paese si è distinto in diverse categorie, dimostrandosi un polo senza rivali quando si tratta di cibo.

Quali premi ha vinto l'Italia

Il ristorante italiano Le Calandre si è aggiudicato l'ambito titolo di "Miglior Ristorante del Mondo" mentre il Forte Village Resort, che ha ospitato la cerimonia di premiazione, è stato eletto "Miglior Resort Culinario del Mondo". E non sono i soli riconoscimenti prestigiosi portati a casa. A inorgoglire in particolar modo, infatti, è il titolo di "Migliore destinazione culinaria del mondo" e "Migliore destinazione culinaria d'Europa" che il nostro Paese ha conquistato grazie alle sue eccellenze, alla sua sconfinata offerta culinaria di qualità, alle sue tradizioni gastronomiche.

Sul fronte dell'America latina l'ha spuntata il Perù, in Asia si è aggiudicato la vittoria il Vietnam mentre per quanto riguarda l'Africa il premio è andato al Sudafrica (tutti potenziali candidati al titolo internazionale). Tra i nominati nella categoria Migliore destinazione culinaria del mondo 2025 c'erano anche Francia, Spagna, Thailandia, Cina.

L'anno scorso il titolo era andato a Dubai. Si è arrivati a questi nomi dopo una ricerca durata un anno, che ha coinvolto il pubblico generale, ma anche diversi esperti e professionisti del settore, i quali hanno espresso voti e preferenze fino ad arrivare a un solo nome per ogni categoria. L'Italia spicca anche nella classifica di Taste Atlas: la famosa rivista gastronomica internazionale ha classificato la nostra cucina come la seconda migliore al mondo per il 2025, dopo quella greca.

Quali sono i piatti italiani più apprezzati nel mondo

Un recente sondaggio di Taste Atlas ha svelato che uno dei piatti tipici della cucina italiana più amati è la piadina. Si è aggiudicata l'ottavo posto della classifica dei tipi di pane più buoni di tutto il mondo. Italiana è anche la migliore pizzeria, secondo Top Pizza World 2025: in elenco figurano ristoranti dislocati ovunque, da Tokyo a San Paolo del Brasile, ma la vittoria è rimasta "in casa", nella patria di questa prelibatezza. A onor del vero, c'è da dire però che nella classifica dei 100 piatti peggiori del mondo c'è anche una ricetta italiana, che a Taste Atlas non è proprio piaciuta: si tratta dei nervetti alla milanese. Oltre alla varietà e alla qualità delle materie prime impiegate, la cucina italiana piace anche perché è molto salutare. Il modello della dieta mediterranea resta uno dei più consigliati per vivere a lungo.