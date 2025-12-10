La città del mondo dove si mangia meglio è Napoli: podio della classifica tutto italiano

L’Italia ha sbaragliato la concorrenza e ha monopolizzato il podio delle 100 Migliori Città del Cibo di Taste Atlas. In Top 10 anche Firenze, Genova, Roma.

Taste Atlas è l'atlante alimentare mondiale incaricato di stilare classifiche che riguardano il panorama gastronomico a 360 gradi: i ristoranti migliori, i luoghi che propongono una cucina imperdibile, i cibi da assaggiare almeno una volta nella vita, le città perfette per un tour culinario. Insomma, il meglio del meglio per i golosi a caccia di consigli, di novità da scoprire, di dritte su posti e locali da frequentare per dare gioia al palato. È una vera e propria enciclopedia dei sapori, che cataloga ingredienti, sapori, regioni, città, con lo scopo di salvaguardare un patrimonio ricchissimo, quello gastronomico, che dice tanto dell'identità di un luogo, delle sue tradizioni. Anche per l'anno 2025-26 Taste Atlas ha stilato le sue classifiche ufficiali: 100 Migliori Città Del Cibo, Le 100 Migliori Cucine, 100 Migliori Piatti, I 100 Migliori Dessert, Le 100 Migliori Regioni Gastronomiche, I migliori produttori alimentari nel mondo, Il miglior cibo per categoria.

L'Italia si è fatta valere in tutte le categorie, conquistando praticamente sempre le posizioni più alte. Particolarmente degna di nota è la classifica su base cittadina, che prende in esame tutte le città del mondo. Qui il podio è addirittura tutto italiano, dunque le prime tre posizioni sono all'insegna del tricolore e sono esattamente le stesse dell'anno scorso, che hanno confermato la loro supremazia. Non a caso, l'Italia attira turisti soprattutto per la sua cucina, ancor prima che per i suoi musei e le sue bellezze storico-artistiche!

Napoli si è confermata la città del mondo dove si mangia meglio: primeggia sulle oltre 18 mila città presenti nel database dell'atlante, sulla base di 590.228 valutazioni valide per 18.912 alimenti presenti in database. Ha ottenuto le valutazioni medie più alte per i piatti regionali e nazionali più comunemente serviti lì. Tra questi vengono segnalati, in particolare: la pizza margherita, la sfogliatella, gli gnocchi alla sorrentina, le zeppole e gli spaghetti alle vongole. Ma dove mangiare queste prelibatezze? I consigli di Taste Atlas si soffermano su alcuni ristoranti che non hanno ormai bisogno di presentazioni: Pizzeria Starita a Materdei, l'Antica Trattoria e Pizzeria da Donato, Gino e Toto Sorbillo , 50 Kalò, l'Antico Forno dei Fratelli Attanasio.

Secondo posto per Milano con alcuni piatti da provare assolutamente: risotto alla Milanese (che ha ottenuto le votazioni più alte), cotoletta alla Milanese, ossobuco, cassoeula e, visto che siamo anche in periodo di festività natalizie, il tradizionale panettone. Terzo posto per Bologna che conferma la sua medaglia di bronzo grazie alle tagliatelle al ragù, ai tortellini in brodo e alle lasagne, che hanno sbaragliato la concorrenza. Le successive posizioni della Top 10 sono diverse dalla precedente classifica e vedono ancora la presenza dell'Italia: seguono Firenze, Mumbai, Genova, Parigi, Vienna, Roma (scesa dal sesto al nono posto) e Lima.