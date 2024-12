La classifica delle 100 città del mondo dove si mangia meglio: il podio è tutto italiano

video suggerito

Napoli

L'atlante gastronomico mondiale TasteAtlas ha pubblicato la sua lista annuale delle migliori cucine e dei migliori piatti del mondo. Nello specifico sono state stilate le classifiche relative a diverse categorie, tutte inerenti il settore gastronomico: 100 Best Dishes, 100 Best Cuisines, 100 Best Food Regions, 100 Best Food Cities, 100 Best Foods by Category, 100 Most Legendary Restaurants, 100 Most Legendary. L'Italia se l'è cavata egregiamente in ogni lista, imponendosi come un luogo dove fare un'esperienza culinaria di altissimo livello, di grande piacere per il palato. Inorgoglisce in particolar modo il podio relativo alle 100 Migliori città del Cibo: tutte e tre le posizioni sono occupate da città italiane.

Dove si mangia meglio nel mondo: podio tutto italiano

Tra le 17.073 città presenti nel database, sulla base di 477.287 valutazioni valide per 15.478 alimenti presenti nell'archivio, Tasteatlas ha individuato le 100 città del mondo con le valutazioni medie più alte per i piatti regionali e nazionali più comunemente serviti. Il podio è tutto italiano. Al primo posto spicca Napoli con un punteggio di 5.00. Del capoluogo partenopeo la guida segnala in particolare, tra i piatti da assaggiare assolutamente: la pizza margherita, la sfogliatella, gli gnocchi alla sorrentina, gli spaghetti alle vongole, le zeppole. Medaglia d'argento per Milano.

Pizza margherita

Qui tra i piatti in evidenzia vengono menzionati i più classici della tradizione locale: risotto alla milanese, cotoletta alla milanese, ossobuco alla milanese, cassoeula e panettone. Tra i ristoranti segnalati: Trattoria Trippa, Al Garghet, Il Massimo del Gelato. C'è invece Bologna sul gradino più basso del podio. I piatti da provare per tornare a casa felici sono, secondo la guida: tagliatelle con ragù alla bolognese, tortellini in brodo, cotoletta alla bolognese, lasagne alla bolognese, crescentina.

Tortellini bolognesi

La top 20 di TasteAtlas

Seguono in classifica, per completare la top 20 delle città del mondo dove si mangia meglio:

Firenze

Mumbay (India)

Roma

Parigi (Francia)

Vienna (Austria)

Torino

Osaka (Giappone)

Madrid (Spagna)

New York (USA)

Genova

Carino (Francia)

Lima (Perù)

Giacarta (Indonesia)

Kyoto (Giappone)

Gaziantep (Turchia)

Ferrara

New Orleans (USA)

Risotto alla milanese

Chiude la top 100 Trieste e le altre italiane in classifica sono:

Catania

Venezia

Palermo

Bari

Modena

Sorrento

Taormina

Lucca

Mantova

Siena

Parma