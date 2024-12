La classifica dei 100 piatti migliori del mondo: Italia sul podio

video suggerito

Giusy Dente

Picanha

Paese che vai, cucina che trovi. E nel mondo c'è tantissima varietà sul fronte culinario. Ogni Paese vanta tradizioni secolari, piatti tipici unici, con una storia alle spalle che dice tanto di quel posto e della sua gente. Alcune ricette vengono custodite gelosamente nelle famiglie, tramandate di generazione in generazione affinché non si perdano e continuino ad esistere. Quando si viaggia, assaporare questi sapori è uno degli aspetti più interessanti. Ecco perché TasteAtlas ha deciso di stilare la classifica dei 100 migliori piatti del mondo, quelli da provare assolutamente quando si giunge in un Paese nuovo. La lista è stata stilata sulla base di 335.106 valutazioni per 11.258 piatti presenti nel database della guida.

Quali sono i cibi migliori del mondo

TasteAtlas ha detto la sua, sui 100 migliori piatti del mondo, mettendo in evidenza quelli meritevoli di essere assaggiati almeno una volta nella vita. Ci sono pietanze dolci e salate, zuppe e piatti a base di carne, insomma: ce n'è davvero per tutti i gusti. E l'Italia, notoriamente patria di tante prelibatezze, ha fatto una bellissima figura in classifica, comparendo in ben tre volte, di cui una addirittura sul podio.

Pizza

Spicca al primo posto un piatto tipico colombiano: la lechona è a base di carne bianca e piselli ed è stata dunque incoronato il piatto migliore del mondo. Al secondo posto c'è un'icona tutta italiana, famosa in tutto il mondo: la pizza napoletana. TasteAtlas ha segnalato in particolare alcuni locali, per assaggiarla in tutta la sua bontà: L'Antica Pizzeria da Michele (Napoli), Antica Pizzeria e Friggitoria Di Matteo (Napoli), Gino e Toto Sorbillo (Napoli). Terzo posto per la picanha brasiliana. Sul fronte italiano spiccano in top 50 le tagliatelle con ragù alla bolognese (al 24esimo posto) e le pappardelle al cinghiale (in posizione numero 27).

Khao soi

La top 20

Lechona, Colombia Pizza napoletana, Italia Picanha, Brasile Rechta, Algeria Phanaeng Curry, Thailandia Asado, Argentina Çökertme kebab, Turchia Rawon, Indonesia Cağ kebab, Turchia Tibs, Etiopia Biang Biang noodles, Cina Cochinita pibil, Messico Châteaubriand, Francia Pernil, Puerto Rico Unadon, Giappone Païdakia, Grecia Khao soi, Thailandia Amêijoas à Bulhão Pato, Portogallo Mechouia Salad, Tunisia Chakhchoukha, Algeria