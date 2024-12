L’Italia è sul podio delle migliori cucine del mondo: chi c’è al primo posto in classifica

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La cucina è uno degli aspetti maggiormente presi in considerazione dai turisti, quando si lanciano alla scoperta di un nuovo Paese. Si esplorano monumenti, strade, paesaggi, parchi, musei, ma una ricerca sui migliori ristoranti dove gustare un buon piatto locale è d'obbligo. È anche questo un modo per conoscere il posto e la sua gente: la tradizione culinaria racchiude tanto, della storia di un luogo. Ecco perché TasteAtlas si è lanciata in un compito arduo: classificare le 100 migliori cucine del mondo.

Dove si mangia meglio del mondo

Sulla base di 477.287 valutazioni valide per 15.478 alimenti presenti nel database del portale, TasteAtlas ha messo ordine tra i punteggi medi più alti ottenuti da ciascun Paese. La nota guida gastronomica è così riuscita a stilare la classifica delle 100 migliori cucine del mondo. L'Italia ha così ufficialmente confermato la sua fama di luogo perfetto per le buone forchette e gli amanti della buona cucina. Non è la sola classifica, infatti, dove spicca il tricolore, che su questo fronte sa farsi valere. Le analisi di TasteAtlas hanno stabilito che è proprio una regione italiana il luogo del mondo in cui si mangia meglio: la Campania. E ben due italiane sono salite sul podio della classifica dedicata alle città del mondo col cibo migliore: Napoli al primo posto e Milano al terzo.

Ma complessivamente, come se l'è cavata dunque la cucina italiana nella classifica 100 Best Cuisines in the World? La cucina del Belpaese si è piazzata seconda con un punteggio di 4,50. La guida ha segnalato in particolar modo, tra i cibi da provare assolutamente: pizza napoletana, parmigiano reggiano, crema di nocciole, pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, pomodoro di Pachino. Meglio dell'Italia solo la Grecia: è greca, infatti, la cucina migliore del mondo secondo TasteAtlas, con un punteggio di 4,60. La guida ha evidenziato, tra le prelibatezze locali da assaggiare: fystiki aeginas (pistacchio di Eginia), finiki lakonias (olio extravergine d'oliva), fava santorinis (un legume), portokalia maleme chanion kritis (un agrume). Sul gradino più basso del podio la cucina messicana con 4,52. Chiude la top 100 la cucina laoniana.

Quali sono le cucine migliori del mondo: la top 50

