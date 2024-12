Il luogo del mondo dove si mangia meglio è una regione italiana

video suggerito

A cura di Giusy Dente

TasteAtlas, il noto atlante gastronomico che prende in esame le cucine del mondo, anche quest'anno ha pubblicato le sue classifiche per aiutare i viaggiatori a orientarsi nella scelta dei ristoranti dove mangiare e di cosa assaggiare. I consigli per il 2025 riguardano sette categorie: 100 Best Dishes, 100 Best Cuisines, 100 Best Food Regions, 100 Best Food Cities, 100 Best Foods by Category, 100 Most Legendary Restaurants, 100 Most Legendary. L'Italia si è confermato un Paese capace di dare grandi soddisfazioni a livello gastronomico, con piatti tradizionali e locali iconici, da provare almeno una volta nella vita. Il Belpaese si è imposto, in particolare, per quanto riguarda la classifica delle 100 Migliori città del Cibo: qui sul podio si sono posizionate proprio tre città italiane, dominando quindi la parte più alta dell'elenco. Ottimo risultato anche per quanto riguarda la classifica delle 100 migliori regioni gastronomiche del mondo. La classifica è stata realizzata sulla base di 477.287 valutazioni valide per 15.478 alimenti presenti nel database di TasteAtlas: ecco le regioni che anno ottenuto i punteggi medi più alti.

Dov'è la cucina migliore del mondo

Visitare la Campania significa fare il pieno di bellezza. Questa regione d'Italia offre ai turisti un ampio ventaglio di panorami mozzafiato ed esperienze entusiasmanti, difatti è annualmente raggiunta da tanti visitatori desiderosi di scoprirne ogni angolo, da quello più famoso a quello più segreto. Il capoluogo Napoli, gli scavi archeologici di Ercolano e Pompei, la verde Irpinia, le isole del golfo partenopeo, la costiera amalfitana, i campi flegrei: insomma, c'è tanto da ammirare. E c'è anche tanto da gustare.

Proprio la Campania, infatti, si è aggiudicata il primo posto nella classifica di TasteAtlas dedicata alle 100 Best Food Regions in the World con un punteggio di 4,44. La guida segnala in particolare tra i piatti da provare assolutamente: la pizza napoletana, il pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, la mozzarella di bufala, il sugo alla genovese. Un'italiana ha conquistato anche il terzo posto. Si tratta dell'Emilia Romagna, con un punteggio di 4,42. Di questa destinazione si segnalano invece, tra i prodotti tipici: il pamigiano reggiano, il ragù alla bolognese, l'aceto balsamico di Modena, il prosciutto di Parma. Secondo posto per il Peloponneso in Grecia, a parimerito, con 4,42.

Seguono per completare la top 20:

Sichuan (Cina)

Cicladi (Grecia)

Creta (Grecia)

Punjab (India)

Toscana

Alentejo (Portogallo)

Macedonia (Grecia)

Egeo tradizionale (Grecia)

Sicilia

Java (Indonesia)

Tràs os Montes (Portogallo)

Kansai (Giappone)

Tessaglia (Grecia)

Serbia meridionale e orientale (Serbia)

Bretagna (Francia)

Normandia (Francia)

Algarve (Portogallo)

Scendendo fino alla 100esima posizione (occupata dalla Patagonia in Argentina) le altre regioni italiane che si incontrano sono:

Lombardia al 22esimo posto

Puglia al 24esimo posto

Piemonte al 25esimo posto

Lazio al 26esimo posto

Sardegna al 29esimo posto

Veneto al 32esimo posto

Alto Adige al 35esimo posto