La classifica dei 100 migliori piatti di pasta del mondo: chi c’è sul podio tutto italiano I piatti di pasta tipici dell’Italia dominano la classifica di TasteAtlas: si aggiudicano il podio e tutte le prime 16 posizioni. In elenco anche piatti greci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Carbonara

La pasta rappresenta uno dei piatti tipici della cucina italiana, sono un nostro fiore all'occhiello amatissimo in tutto il mondo. Ne esiste un numero sconfinato di varianti: una moltitudine di prelibatezze diventate capisaldi della nostra tradizione culinaria. Ogni regione ha il suo piatto di pasta caratteristico. Proprio i piatti di pasta tipici dell'Italia dominano la classifica di TasteAtlas.

Quali sono i 100 migliori piatti di pasta del mondo

La nota guida gastronomica ha messo a punto un elenco, basato sulle valutazioni del pubblico, includendo solo utenti reali e ignorando le valutazioni di bot o quelle giudicate di parte. Il loro sistema, insomma, prende nota solo delle valutazioni degli utenti che il sistema riconosce come competenti e attendibili.

Spaghetti al nero di seppia

Per la lista Top 100 Pasta Dishes in the World sono state registrate 16.879 valutazioni, di cui 13.122 sono state riconosciute dal sistema come legittime. Questa, come le altre classifiche di TasteAtlas (il piatto migliore del mondo oppure le cucine migliori del mondo), punta solo a promuovere le eccellenze locali, a dare risalto ai piatti tradizionali e magari suscitare un po' di curiosità nel provare qualcosa di nuovo, di una cucina che non si conosce.

Lasagna

Chi c'è sul podio

La classifica è dominata da piatti italiani, che conquistano tutte le prime 16 posizioni. Bisogna scendere alla posizione numero 17, per trovare il primo piatto di pasta di un'altra tradizione culinaria: si tratta del Pastitsio della cucina greca. La Grecia è presente anche con altre cinque pietanze. Presenti anche Polonia, USA, Egitto, Croazia, Malta, Giappone, Austria e Australia.

Orecchiette con cime di rapa

Sul podio spiccano i piatti tipici di tre diverse regioni: c'è il Piemonte con i Tajarin (o tagliolini) al tartufo bianco d'Alba al primo posto, seguito dalla Sicilia con la Pasta ‘ncasciata, mentre si piazza al terzo posto la Sardegna con i Malloreddus alla Campidanese. Grande successo per la cucina romana, che spicca con tutti i suoi quattro piatti di pasta tipici: Carbonara, Gricia, Cacio e pepe, Amatriciana.

Tortellini in brodo

La classifica

Tajarin al tartufo bianco d'Alba Pasta ‘ncasciata Malloreddus alla Campidanese Carbonara Tagliatelle al ragù bolognese Lasagne alla bolognese Amatriciana Cacio e pepe Linguine allo scoglio Agnolotti Pasta alla gricia Pappardelle al cinghiale Culurgionis d'Ogliastra Genovese Ravioli Tortelli Pastitsio, Grecia Trofie al pesto Mezzelune Pappardelle alla lepre Parmigiana Agnolotti del plin Bigoli con l'anatraù Tortellini Spaghetti alle vongole Spaghetti alla puttanesca Tagliatelle ai funghi Spaghetti aglio olio e peperoncino Bigoli in salsa Linguine all'astice Makaronia me Kimia, Grecia Tagliatelle al salmone Paglia e fieno Astakomakaronada, Grecia Pasta alla Norma Spaghetti aglio e olio Penne all'arrabbiata Trenette al pesto Pizzoccheri alla Valtellinese Cappellacci di zucca ferraresi Pasta e ceci Orecchiette con cime di rapa Pasta con pomodorini e basilico Tagliatelle alla boscaiola Pappardelle al Ragù Bianco di Anatra Penne alla Vodka, USA Pasta al pomodoro Cappelletti in brodo Pasta al limone Tortelli di zucca Gratin, Francia Pasta alla zozzona Spaghetti alla Nerano Timballo di anelletti Spaghetti con la bottarga Macaroni béchamel, Egitto Pappardelle all'anatra Cjarsons Tortelli d'erbetta Orecchiette alla barese Fuži con tartufo bianco, Croazia Spaghetti al tarako, Giappone Šurlice sa škampima, Croazia Tortellini in brodo Pasta al forno Pasta chi sardi Spaghetti al nero di seppia Pastitsada, Grecia Älplermagronen, Svizzera Spaghetti all'assassina Pasta alla Norcina Manestra, Grecia Pasta alla caprese Imqarrun il-forn, Malta Spaghetti alla busara Gramigna con salsiccia Crawfish Monica, USA Maccheroni al formaggio, USA Baked Ziti, USA Spaghetti e polpette, USA Koshari, Egitto Spag Bol, Australia Pasta e patate Casoncelli bresciani Ciceri e tria Casoncelli alla bergamasca Lasagne al pesto e patate Fideua, Spagna Pasta e fagioli Fettuccine burro e Parmigiano Lazanki, Polonia Toasted Ravioli, USA Fregola ai frutti di mare Idrijski žlikrofi, Slovenia Ravioli alla Genovese Fuži s tartufima, Croazia Lasagne di Carnevale Spaghetti alla colatura Makarounes me sitaka, Grecia Krautfleckerl, Austria