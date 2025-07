Addio shorts, il nuovo trend è jorts: come si indossano e perché sono il capo più amato dell’estate 2025

E’ finita l’epoca degli short troppo corti e aderenti? Forse sì, quest’anno sono di moda i jorts, i jeans corti, larghi e comodi, perfetti per l’estate. Ecco da dove nasce la tendenza e i look da copiare.

Ultimamente si sente spesso parlare di jorts, soprattutto perché questo modello estivo di pantaloni sta spopolando nei look di star e influencer e in breve tempo ha conquistato un posto fisso nella classifica dei must have dell'estate 2025. Ma cosa sono i jorts? Si tratta di pantaloni a tre quarti realizzati in denim che assomigliano a dei bermuda, si differenziano però da questi ultimi perché sono leggermente più lunghi, solitamente infatti coprono il ginocchio e arrivano fino al polpaccio.

Il nome jorts deriva dalla crasi tra le parole jeans e shorts, va però detto che sono diversi anche dagli shorts dato che coprono le cosce non lasciandole nude come succede con i pantaloni corti di jeans. I jorts sono realizzati in denim ed è anche il tessuto che li differenzia dai tipici bermuda, più classici e solitamente fatti in cotone o lino. Le varianti esistenti sono diverse, possono cambiare la lunghezza e la silhouette, i pezzi più trendy sono quelli oversize da abbinare a contrasto con canotte aderenti o crop top cortissimi, per creare un mix di forme opposte.

Carhartt WIP su Zalando

Come nascono i jorts, i pantaloni hip hop stile anni '90

I jorts si legano strettamente con una delle sub culture più celebri degli anni '90, quella hip hop, erano infatti un capo largamente utilizzato dai cantanti dell'epoca, dai writer e dagli skater. I jorts in stile hip hop degli anni novanta si portavano a vita bassissima con boxer e slip in bella mostra, erano oversize e arrivavano fin quasi alla caviglia. Il modello, con alcune varianti, ha avuto un discreto successo anche nei 2000, anni in cui questo capo è iniziato a entrare anche nel guardaroba femminile, con una silhouette più asciutta e vita più alta.

L’influencer Sophia Geiss con un paio di jorts

Nell'estate 2025 i jorts non sfilano sui catwalk ma indosso a celebrities e influencer che li utilizzano nei look daily e casual, abbinati a crop top e sneakers. Tra le fan di questo modello a tre quarti in denim ci sono le top model Bella e Gigi Hadid, anche Emily Ratajkowski li indossa spesso. Si tratta a tutti gli effetti di un capo streetwear, la sua nascita non avviene sulle passerelle dei grandi marchi di moda, è uno dei tanti capi che gli stilisti "rubano alla strada" per rivisitare le linee, modificare i tagli, aggiornare i tessuti creando pezzi nuovi che entrano a far parte delle collezioni del lusso.

Bella Hadid con bermuda di jeans

L'attuale tendenza jorts nasce anche da un bisogno concreto del pubblico, che negli ultimi anni tende a dare sempre più importanza all'elemento comfort, decretando il successo di capi pratici e versatili. I jorts sono infatti modelli più ampi, più lunghi e soprattutto più comodi di uno classico short che aderisce al corpo costringendolo o scoprendolo.

Jorts di Lois Jeans

Il successo di queste varianti di jeans corti possono anche essere rintracciate nella versatilità del capo, che si può utilizzare in occasioni differenti. Di giorno si indossa con T-shirt e canotte, accostandolo a flip flop, sandali bassi o sneakers, mentre, se abbinato a tacchi alti, borse mini e capi più glam come top con decori gioiello e blazer oversize, è perfetto per la sera.

Look total denim con jorts

E' finita l'epoca dei capi scomodi che bisogna indossare solo perché sono di moda? Forse sì o forse è terminata solo per chi segue le tendenze provenienti dalla strada, le quali maggiormente corrispondo ai bisogni e al gusto di un ampio pubblico e che per questo sono spesso copiate e saccheggiate dai grandi brand del fashion system.