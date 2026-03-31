Le 7 fantasie di tendenza per la primavera 2026: dal micro floral alle righe bold, come si abbinano

Le fantasie di moda per la primavera 2026 giocano con contrasti tra pattern iper moderni e stampe retrò. Dai rombi al micro floral, ecco le 7 stampe di tendenza e i look da cui prendere ispirazione per gli abbinamenti di moda.

Claudia Schiffer con pull marinière

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Fiori e righe marinière, quadretti, rombi e blod stripes colorate: la primavera è il momento giusto per sfoggiare fantasie colorate e disegni dalle nuance pastello. Con la bella stagione aumenta la voglia di indossare abiti vezzosi o dal mood hippie e creare outfit abbinando capi in mix and match. La parola d'ordine è dunque sperimentare, lasciandosi andare con accostamenti inaspettati e di forte impatto visivo. Le tendenze di stagione decretano la fine del minimalismo e l'inizio di un'era massimalista, mentre nella palette dei colori must have spiccano nuance forti e accese. Le fantasie di moda volgono lo sguardo al passato, recuperando print dal design anni '70 o rubando dettagli dal menswear. Ecco la nostra guida definitiva alle fantasie di moda per la primavera 2026, con i look delle passerelle a cui ispirarsi, gli outfit scelti dalle celebrities e i consigli per gli abbinamenti da provare.

Micro flower

Le fantasie floreali per la primavera (lo sappiamo bene) non sono avanguardia pura, la novità del 2026 sono però una serie di stampe con fiorellini in versione micro che creano una sorta di pattern grafico molto particolare. Il micro floral ricorda le fantasie retrò anni '50 e '60, stampe riprese anche da Miu Miu nell'ormai iconica collezione con abiti grembiule, utilizzati come escamotage per celebrare un capo utilizzato in ambienti di lavoro o in casa.

Look con fantasia micro floral Miu Miu

Come le star indossano la fantasia di tendenza

Tra le celeb che seguono il trend del micro floral print c'è Demi Moore. Recentemente ha sfilato sul red carpet del lancio di Landman con un look della prima collezione disegnata da Demna per Gucci. Qui il richiamo agli anni '70 è forte e deriva dall'accostamento della gonna ampia con stivali alti e dall'utilizzo della fantasia rubata al mondo hippie. L'abbinamento è full print con l'unione di fantasie floreali differenti a contrasto, il tutto viene poi smorzato con i maxi stivali total black.

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Demi Moore con abito a micro fiori Gucci by Demna

Quadretti intrecciati

Solitamente utilizzate per outfit invernali, le stampe check conquistano la ribalta della passerelle Primavera/Estate 2026. A sdoganare la tendenza è Matthieu Blazy, Direttore Creativo di Chanel, che con la sua prima collezione sta facendo impazzire tuttila sua prima collezione sta facendo impazzire tutti. Nei look proposti lo stilista ricrea i pattern a quadretti tipici del tweed, disegnandoli sui capi primaverili e alleggerendo la fantasia con lavorazioni sottili e impalpabili, perfette per la stagione calda.

Completo a quadri Chanel della collezione Primavera/Estate 2026 firmata da Matthieu Blazy

Il look affordable

Per seguire il trend non bisogna spendere cifre importanti per capi iper griffati, basta scegliere una delle tante proposte di stagione con camicie, top, gonne e abiti longuette decorati da fantasie a quadretti che ricordano il vichy ma sono colorate con nuance tenui e tonalità pastello, come il rosa, il celeste e il verde menta. Le stampe a quadri intrecciati in primavera si abbinano con tessuti in denim o a contrasto con stampe rigate e stanno bene anche con print floreali.

Camicia Sèzane abbinata a jeans

Righe marinière

Nella primavera 2026 tornano di moda le stampe in blu e bianco con righe sottili, che ricordano lo stile marinière e che donano al look quel vago sapore parisienne. In passerella abbiamo visto sfilare fantasie simili soprattutto su polo, uno dei capi must di stagione apparso nella collezione di Ami Paris, camicie oversize, cardigan e pullover in cotone.

Polo a righe Ami Paris

L'abbinamento da star

Claudia Schiffer sceglie le righe marinière per un look primaverile composto da un pullover in cotone dalla linea morbida e oversize, abbinato a contrasto con jeans skinny aderenti. A completare l'outfit stivaletti dal tacco basso e una borsa Balenciaga in pelle color cobalto.

Claudia Schiffer con pull a righe marinière e borsa Balenciaga

Rombi geometrici

I rombi simboleggiano appieno il ritorno al massimalismo anni '80 che sta influenzando la moda contemporanea. Questi pattern geometrici, soprattutto quelli realizzati con accenti lucenti di oro e argento, sono il simbolo degli eighietes e vengono celebrati nella collezione Primavera/Estate 2026 disegnata da Dario Vitale per Versace. Il caleidoscopico disegno è protagonista su abiti dalle spalline maxi e con drappeggi che celano e rivelano allo stesso tempo il disegno.

Abito con dettaglio fantasia rombi Versace by Dario Vitale

Come abbinare i rombi

Le fantasie a rombi sono spesso vistose e non facili da abbinare, in questo caso è meglio ammorbidire il disegno accostandolo con capi semplici e colori neutri. Dunque una polo a rombi si indossa sopra una camicia maschile celeste o con un paio di jeans o ancora sta bene con maxi bag dalle linee pulite in suede beige e con ballerine o stivaletti in pelle monocolore.

Polo a rombi Natura

Disegni tapestry

Il tapestry è quello stile che utilizza broccati, ricami e disegni tipici della tappezzeria. Le linee di questi decori hanno un mood barocco ispirato dai pattern floreali o paisley, rivisti in chiave stilizzata. Alcuni disegni sembrano veri e propri ghirigori che attraversano il tessuto creando un effetto finale di forte impatto visivo. Marco De Vincenzo, nell'ultima collezione disegnata per Etro inserisce queste fantasie in accostamenti inediti con il denim, mescolando ispirazioni opposte all'interno di uno stesso look.

Look in denim con fantasia floreale Etro

Come le star indossano la fantasia

L'attrice Teyana Taylor segue la tendenza indossando un particolare abiti chemisier con frange di Burberry che reinterpreta le linee di un classico trench. Qui la stampa viene ammorbidita con colori tenui e con l'utilizzo di accessori basic, come gli stivali in pelle burgundy e la mini bag total white.

Tenaya Taylor in Burberry

Righe bold

Tra i trend più forti di stagione ci sono gli abbinamenti e i capi in color block, ovvero realizzati con veri e propri blocchi di colore senza fantasia. La macro tendenza rivive anche nelle fantasie a righe bold, ovvero quelle con maxi stripes, solitamente oblique, in cui compaiono particolari giochi di nuance a contrasto. I look più rappresentativi sono quelli apparsi sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Tod's, brand che utilizza le righe oblique in versione bold per top, gonne longuette, trench e abiti. Il risultato finale sono outfit in cui il mix di geometrie appare essenziale pur mantenendo un forte impatto visivo.

Completo in pelle con fantasia a righe color block Tod’s

La proposta a colori

Per seguire il trend basta scegliere abiti primaverili, camicie, pantaloni e shorts decorati da maxi stripes doppie e colorate, in cui spicca l'accostamento di tonalità forti a contrasto, come il fucsia e il nero o il verde smeraldo e il marrone. Data l'importanza della fantasia qui gli accessori vanno utilizzati per smorzare l'effetto finale. Un lungo abito a strisce bold si abbina, dunque, con sandali bassi in cuoio, blazer in suede color cappuccino o con una giacca in denim scuro.

Abito a strisce colorate Pence 1979

Pixel melange

Nella grande onda di fantasie retrò e ispirate al passato trovano anche spazio pattern iper contemporanei, come quelli simili a pixel che si dissolvono nel tessuto apparsi nei look Primavera/Estate 2026 di Missoni. Nella collezione le iconiche fantasie a righe della Maison assumono una nuova forma, che appare geometrica e allo stesso tempo sfumata, e che viene utilizzata per decorare cardigan, polo e giacche melange. Queste fantasie originali devono essere protagoniste nel look, dunque vanno abbinate con capi a fondo unico e dal colore tenue o neutro.