Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer “tagliati” in stile anni ’60

Look N21

Dopo un lungo periodo in cui a dominare sono state le linee extra large, tra balzer oversize e pantaloni dalla silhouette comoda, sta pian piano tornando di moda un mood slim fit, fatto di proporzioni mini e più asciutte. In questa nuova wave si inseriscono le giacche mini che abbiamo visto sulle ultime passerelle invernali e che saranno un must anche la prossima primavera. Nella miriade di blazer lunghi e oversize trovano spazio, dunque, giacchine crop che ricordano quelle dei tailleur anni '60, con capospalla corto dal maxi colletto, abbinato in coordinato con gonne longuette al ginocchio.

Giacche corte in stile Y2K e blazer tagliati nei look delle star

Il nuovo trend delle giacche crop si lega anche a un tipo di estetica di moda nei 2000, anni in cui erano un must i pantaloni slim a vita bassissima abbinati a giacche in pelle che lasciavano la pancia scoperta. A dare ulteriore visibilità alla tendenza sono diverse star che hanno reinterpretato a proprio modo lo stile Y2K. Amelia Gray, ad esempio, è stata immortalata con uno styling simile e con indosso una leather jacket di McQueen, mentre Isabelle Huppert segue il trend indossando un modello, ancora in pelle, di Balenciaga. Jacob Elordi, durante il recente press tour organizzato per Cime Tempestose, è stato fotografato con una "giacca tagliata" di Chanel, che fa parte della prima collezione firmata da Matthieu Blazy per la Maison francese.

Amelia Gray in McQueen

Isabelle Huppert in Balenciaga

Jacob Elordi in Chanel

La giacca mini nei tailleur anni '60

Sulle passerelle invernali abbiamo visto un ritorno degli anni '60 nelle proposte con tailleur essenziali in cui sono protagoniste giacchine mini dai colletti imponenti e con grossi bottoni, tutte abbinate a gonne in coordinato. A lanciare la tendenza è Alessandro Dell'Acqua che per la collezione Autunno/Inverno 25-26 di N21 propone completi in stile sixties.

Un look dalla collezione Autunno/Inverno 2025–2026 di N21

Giacche corte nei preppy look in stile college

Le giacche crop tornano anche nelle proposte preppy che citano lo stile college, fatto di gonne a pieghe, mocassini e stringate indossate con calzini, camicie e cravatte. Nei college look spiccano blazer in blu navy con tasche laterali e dal taglio crop, come quelli visti sulla passerella invernale di Onitsuka Tiger.

Un look dalla collezione Autunno/Inverno 2025–2026 di Onitsuka Tiger

Giacche mini e sciancrate

Il ritorno delle linee slim prevede anche l'utilizzo di una silhouette a clessidra, creata con blazer sciancrati che sottolineano il punto vita. Modelli simili spiccano nei completi coordinati con blazer corti e gonne mini, come quelli apparsi nella collezione invernale di Ferragamo, Maison che rilancia le giacche mini consacrandole come must have di stagione in opposizione ai blazer oversize.

Un look dalla collezione Autunno/Inverno 2025–2026 di Ferragamo

Micro giacche come copri spalle

Miu Miu estremizza il trend di stagione proponendo sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 modelli super corti, che assomigliano a dei copri spalle più che a vere e proprie giacche. Qui le linee si ammorbidiscono, diventando tonde e morbide sulle spalle e creando nello styling un contrasto originale di linee.

Un look dalla collezione Autunno/Inverno 2025–2026 di Miu Miu

Giacche corte nei tailleur oversize

I modelli cropped non tornano solo nei look slim fit e dalla silhouette asciutta, diverse Maison, infatti, propongono versioni crop dei completi mannish oversize, nei quali appaiono blazer ampi dalle spalle larghe che sembrano tagliati e che sono abbinati a pantaloni palazzo in coordinato, come negli outfit proposti da Zimmermann con completi color panna. Da Gucci, infine, le mini giacche, sfilano su pantaloni over negli outfit dove spunta un particolare gioco di sovrapposizione delle tonalità, abbinate tra loro in layering di colore.

Un look dalla collezione Autunno/Inverno 2025–2026 di Zimmermann