Margot Robbie alla premiere di Cime Tempestose: il significato della collana con incisione segreta

Margot Robbie

Margot Robbie messi da parte i panni di Barbie è pronta a mostrarsi al mondo in quelli di Catherine Earnshaw. L'attrice infatti è la protagonista di Cime Tempestose, attesissimo nuovo film diretto da Emerald Fennell in uscita nelle sale italiane giovedì 12 febbraio. Mercoledì sera si è svolta l'anteprima mondiale a Los Angeles in presenza di tutto il cast, compreso il protagonista maschile: la regista ha scelto Jacob Elordi per interpretare un personaggio indimenticabile della letteratura classica, il vendicativo e selvaggio Heathcliff.

Margot Robbie per l'occasione ha scelto un look a tema, gotico e drammatico: una perfetta Cathy insomma. L'abito a sirena è una creazione Haute Couture di Schiaparelli, fatta appositamente per lei su misura: modello strapless con corpetto in pizzo e gonna degradé con balza, che dal velluto nero sfuma nel rosso fuoco della metà inferiore. È un omaggio alla palette cromatica del film: la costumista Jacqueline Durran, infatti, ha pensato per Catherine una serie di look malinconici eppure estremamente moderni, tutti nei colori rosso, bianco, nero. La silhouette dell'abito riprende quella di alcuni modelli visti in passerella pochi giorni fa, quando la Maison ha presentato alla Fashion Week parigina la nuova collezione Alta moda Primavera/Estate 2026. Il modello dell'attrice, però, è stato modificato in chiave più vittoriana e cupa.

Jacob Elordi in Bottega Veneta, Margot Robbie in Schiaparelli Haute Couture

Ma ancor più del vestito è stata la collana ad attirare l'attenzione. Si tratta di un gioiello iconico, che ha rubato subito la scena. Si tratta della famosa collana di diamanti con ciondolo a forma di cuore di Cartier soprannominata Taj Mahal. Apparteneva a Liz Taylor: si dice che valga 8 milioni di dollari. Fu regalata all'attrice dal suo quinto marito Richard Burton 54 anni fa, in occasione del suo 40esimo compleanno: è uno dei pezzi più riconoscibili e leggendari della sconfinata e preziosa collezione di gioielli della diva di Hollywood. La relazione tra tra i due iniziò sul set romano di Cleopatra nel 1962: erano entrambi sposati dunque diedero scandalo e il loro amore fece il giro del mondo finendo su tutti i giornali. In abbinamento, Lorraine Schwartz ha creato per Margot Robbie gli orecchini personalizzati con diamanti da 38 carati, mentre l'anello era di Fred Leighton, altra firma importante nel mondo della gioielleria moderna.

L'idea della collana Taj Mahal è stata dello stylist dell'attrice, Andrew Mukamal. "Siamo stati entusiasti quando ci ha contattato – ha detto Tim Mendelson, membro del consiglio di amministrazione di Elizabeth Taylor Estate – Elizabeth amava il simbolismo dei gioielli e nessun altro pezzo della sua leggendaria collezione è più legato all'amore epico, innegabile e tempestoso che trascende il tempo e persino la morte".

Margot Robbie in Schiaparelli Haute Couture

Il diamante a forma di cuore reca l‘iscrizione in lingua Parsi: "L'amore è eterno". C'è anche il nome di Nur Jahan, la prima a riceverlo in dono dal marito, l'imperatore Moghul Shah Jahangir. Il diamante passò poi al figlio, l'imperatore Moghul Shah Jahan che lo donò all'amore della sua vita, donna che morì prematuramente di parto. A quel punto, sconvolto e addolorato, lui fece costruire in suo onore e in sua memoria il Taj Mahal come monumento commemorativo. Il famoso mausoleo indiano è oggi nella lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. Cartier acquistò il diamante Taj Mahal negli anni Settanta e il designer Alfred Durante lo inserì in una collana di oro e rubini, con nappa pendente dal retro, quella che Richard Burton comprò per Elizabeth Taylor. Margot Robbie non poteva scegliere gioiello migliore, più rappresentativo della passione sfrenata e dell'amore senza confini.