Perché Margot Robbie ha ironizzato sul suo look: “È il mio vestito da taccheggiatore”

Margot Robbie e Colin Farrel sono alle prese col press tour del loro nuovo film, A Big Bold Beautiful Journey. Sul red carpe della premiere londinese l'attrice ha conquistato tutti con un look scintillante, un abito gioiello firmato da Giorgio Armani, rendendo così anche omaggio allo stilista da poco scomparso. Alla premiere newyorkese successiva, invece, ha puntato sull'intramontabile black&white: un abito-corsetto con maxi spacchi alti fino ai fianchi, di Mugler. I due mercoledì sono stati ospiti al Late Night with Seth Meyers, dove la 35enne ha indossato un vestito che ha scatenato una benevola ironica, sui social. Lei stessa ci ha scherzato sù, identificandolo come il vestito perfetto per un ladro, per fare una rapina o un furto!

Perché tutti parlano del vestito di Margot Robbie

L'attrice per l'intervista in studio ha scelto un miniabito asimmetrico della collezione Autunno 2025 di Magda Butrym, una creazione dalla forma scultorea con corpetto semi-rigido, simile quasi a una conchiglia. Al modello, molto fasciante e leggermente drappeggiato, ha abbinato un paio di sandali coordinati, tono su tono. Il look è stato oggetto di discussione. È stata lei stessa a chiamare in causa il look, che effettivamente aveva un dettaglio particolare. Lo ha soprannominato "abito da taccheggio" (shoplifting dress) per la sua forma: nello specifico, per via dell'ampio spazio tra il corpetto e il petto, sfruttabile per nascondere segretamente oggetti al suo interno. "Un saluto al vestito" ha esordito Meyers. Margot Robbie gli ha immediatamente risposto a tono: "È il mio vestito da taccheggiatore", mimando poi il gesto di infilare qualcosa attraverso l'ampia apertura. Ma il siparietto è andato avanti. "Un ringraziamento speciale a Margot per avermi mandato una foto prima, per fortuna, perché avrei indossato qualcosa di molto simile" ha scherzato Colin Farrell. "Sarebbe stato davvero imbarazzante" ha concluso la collega.

Margot Robbie in Magda Butrym

Margot Robbie abbandona i look da Barbie

L'attrice collabora con lo stylist Andrew Mukamal, che l'ha accompagnata anche nel press tour del precedente film. Margot Robbie ha recitato come protagonista nel film Barbie, vestendo i panni dell'iconica bambola: letteralmente! In tutti gli eventi, infatti, ha sfoggiato capi realizzati appositamente per lei, ispirati ai modelli più celebri indossati da Barbie in questi decenni, sin dalla primissima comparsa sul mercato.

Ovviamente era tutto un tripudio di rosa, per rimanere il più fedeli possibile a quell'estetica che ha sancito il successo della bambola, che comunque nel corso della sua storia si è profondamente evoluta, sia nell'immaginario che nei valori, per allinearsi sempre più alla società contemporanea e alle nuove generazioni. Ovviamente, per A Big Bold Beautiful Journey lo stylist ha studiato un approccio diverso al red carpet. È stato necessario abbandonare quello stile e favore di qualcosa di diverso: trendy, alla moda, femminile. ne sono degli esempi perfetti sia il vestito gioiello di Armani che l'abito-corsetto di Mugler che questo firmato Magda Butrym. In comune hanno tutti le gambe in primissimo piano.