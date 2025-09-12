Margot Robbie illumina il red carpet: il nude look scintillante è un omaggio a Giorgio Armani

Margot Robbie sul red carpet per A Big Bold Beautiful Journey

Due anni dopo l'uscita di Barbie, Margot Robbie torna a calcare il red carpet in occasione della première londinese del suo ultimo film, A Big Bold Beautiful Journey. L'attrice ha deciso di indossare un vestito molto particolare.

Cosa ha indossato Margot Robbie sul red carpet

Margot Robbie ha scelto di calcare il red carpet indossando il look 91 della collezione Primavera 2025 dell'Armani Privé, omaggiando in questo modo il re della moda recentemente scomparso. L'abito in paillettes scintillanti presenta audaci ritagli e cattura la luce a ogni movimento, incarnando l'eleganza tipica del marchio Armani.

Sfilata Giorgio Armani Privé Primavera 2025

Il sorprendente look di Margot Robbie, tra naked dress ed eleganza

Non è sicuramente passata inosservata al suo arrivo, Margot Robbie. L'attrice candidata tre volte al Premio Oscar, ha lasciato tutti senza fiato sul red carpet di Londra. Il suo look audace è un'opera d'arte che combina con equilibrio cristalli, perline e motivi floreali multicolore.

Margot Robbie in Armani Privé, scarpe Aquazzurra

A primo impatto, colpiscono la trasparenza del vestito e la scollatura sottile davanti, ma il dettaglio più sorprendente dell'abito firmato Armani è senza dubbio il retro. La schiena, infatti, è quasi completamente nuda e l'abito è chiuso da un fermaglio argentato e scintillante, rendendo il retro del vestito audace ma allo stesso elegante. Il perizoma decorato di perline rimane invece visibile, accentuando l'effetto nude complessivo del look e sottolineando le forme dell'attrice.

Il retro del vestito di Margot Robbie

Il minimalismo del beauty contrasta con l'abito temerario che è tutto fuorché minimalista. Accanto ad un vestito che cattura già da solo i riflettori, lo stylist Andrew Mukamal ha scelto un'acconciatura che non ne distogliesse lo sguardo, optando così per uno chignon semplice ed elegante. Anche gli accessori sono molto semplici, orecchini di diamante e sandali Aquazzurra scintillanti completano il look.

Accessori e trucco di Margot Robbie sul red carpet

Un inno alla libertà femminile

In un'epoca in cui la donna sta riacquistando sempre di più il controllo sul proprio corpo, la scelta d'abito di Margot Robbie è sicuramente un inno alla libertà. È un abito che incita le donne a vivere la propria sensualità lontano dall'occhio giudicante di una società patriarcale e a valorizzarsi senza paura. Con questo abito, Margot Robbie sembra quindi voler ribaltare le regole del red carpet: la donna diventa soggetto consapevole che sceglie di esibire il proprio corpo in un gesto di indipendenza e provocazione, un femminismo che coniuga quindi perline e libertà.

Margot Robbie

Il tributo a Giorgio Armani

La scelta di Margot Robbie non è certo casuale. Ad una settimana dalla scomparsa di Giorgio Armani, l'abito è stato selezionato proprio dalla sua collezione Haute Couture di Armani Privé per la primavera 2025.

Margot Robbie in Giorgio Armani Privé ai Golden Globes 2024

Margot Robbie negli ultimi anni aveva stretto un legame speciale con il marchio Armani, lo dimostra, tra gli altri, l'iconico vestito rosa a sirena scelto per i Golden Globes 2024 in occasione dell'uscita di Barbie, o anche l'abito indossato ai Bafta 2024. Margot Robbie ha scelto l'abito che più di tutti ha fatto discutere in quest'ultima collezione, celebrando lo stilista che ha lavorato per coniugare la sensualità femminile con un'eleganza senza tempo.