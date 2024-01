Golden Globe 2024, i look delle star: da Margot Robbie a Selena Gomez tanti colori sul red carpet Ai Golden Globe 2024, sul red carpet trionfano il rosa e i colori accesi: nell’anno di Barbie ecco i look delle star che ci hanno fatto sognare all’evento a Los Angeles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Arianna Colzi

I look dei Golden Globe 2024

Si sono tenuti nella notte italiana, a Los Angeles, i Golden Globe 2024. L’81esima edizione dei premi assegnati dall'Associazione della Stampa Estera accreditata a Hollywood, presentata dall’attore comico Joy Koy, è un’edizione che arriva dopo diversi anni di critiche e contestazioni per uno dei riconoscimenti più importanti di Hollywood. A trionfare nella notte di Los Angeles Oppenheimer di Christopher Nolan e Poor Things di Yorgos Lanthimos. Sul red carpet, hanno brillato i look sui toni del rosa e del bianco: un tappeto rosso in piena regola e molto atteso, soprattutto dopo il lungo sciopero degli attori di Hollywood che li ha tenuti lontani da première e presentazioni.

Da Margot Robbie a Carey Mulligan, le dive illuminano i Golden Globe 2024

Era il look più atteso e Margot Robbie non ha tradito le aspettative. La protagonista e produttrice di Barbie ha calcato il tappeto rosso con un abito custom made Giorgio Armani Privé in pieno trend Barbiecore. L'abito rosa a sirena scintilalnte è un tributo alla Barbie Superstar del 1977 come sottolineato dal suo stylist Andrew Mukamal. A completare l'abito rosa scintillante un stola in tulle en pendant con l'abito. Un abito che non ha tradito le aspettative, dopo un anno di look rosa. Nell'accettare il premio come miglior film blockbuster, Margot Robbie ha voluto ringraziare anche tutti quegli spettatori e spettatrici che hanno scelto di vestirsi di rosa per andare a vedere il film.

Margot Robbie

Sempre Andrew Mukamal ha curato l'outfit di Carey Mulligan, candidata per il ruolo in Maestro nella categoria Migliore Attrice Protagonista in un film drammatico. Splendente con un abito nero con fondo ampio, Mulligan sceglie un vintage Schiaparelli. Il corpetto di questo vestito è bicolore: il nero lascia spazio a una coppa bianca tempestata di cristalli. La creazione è del 1949 firmata Elsa Schiaparelli e fu indossata, come sottolineato da Mukamal nelle sue storie, dalla modella Shari Herbert, una vera icona per l'epoca. Proprio come Mulligan.

La storia di Andrew Mukamal con Shari Herbert che indossa Schiaparelli

Trionfano il rosa e altri colori sul red carpet dei Golden Globes

Il rosa è stato uno dei colori più amati dalle star in questa edizione dei Golden Globes 2024. Hailee Steinfield e Hunter Schafer, volto della Maison, scelgono due abiti custom made Prada. Il segno distintivo di Miuccia Prada illumina i Golden Globe 2024 nell'era del Barbiecore: tra veli di raso e fiocchi, il brand italiano porta la sua estetica inconfondibile a Los Angeles. Anche Jennifer Lopez sceglie un rosa confetto con strascico ampio e coprispalle a fiori firmato Nicole e Felicia couture.

Hunter Schafer in custom made Prada

Anche la vincitrice del premio come Miglior attrice in una commedia o musical, Emma Stone, sceglie un abito etereo e fantastico proprio come la sua Bella Baxter in Povere Creature. I toni del rosa si mischiano a quelli nude in una creazione custom made Louis Vuitton, tempestata da ricami di rose. La silhouette a sirena è movimentata da uno scollo a V profondo e da uno spacco centrale che conferisce un mood più grintoso all'abito.

Emma Stone in custom Louis Vuitton

I look total black ai Golden Globe, da Dua Lipa a Jennifer Lawrence

Come ogni red carpet che si rispetto, non sono mancati i grandi abiti total black. Jennifer Lawrence ricordava gli abiti dell'antica Roma in un abito custom made Dior illuminato da una collana con una goccia in cristallo Tiffany&Co. Il vestito morbido esaltava il décolleté. Anche Dua Lipa, nominata per la sua Dance The Night Away dal film Barbie, ha calcato il red carpet con una creazione di Schiaparelli, anche questa illuminata da una collana oro con ciondolo a goccia di Tiffany&Co. I ricami sull'abito richiamavano i motivi e i simboli degli artisti surrealisti come Salvador Dalì, amico della fondatrice Elsa Schiaparelli.

Dua Lipa in Schiaparelli

Anche la regista di Barbie, Greta Gerwig, ha scelto il total black con un abito custom made Fendi Couture abbinati a un paio di guanti lunghi in raso coordinati. Uno degli abiti neri, però, più amati da Rosamund Pike. L'attrice, tra le protagoniste di Saltburn, ha scelto un vestito con gonna ampia della collezione Autunno/Inverno 2019-2020 di Dior. L'abito nero in pizzo presentava uno scollo in tulle con ricami floreali neri, che ricorrono anche sulla silhouette dell'abito, che sfociava nelle maniche con effetto nude. Ma il dettaglio più glamour del look è la veletta, firmata Philip Treacy, che l'attrice ha scelto. Come ha raccontato lei stessa in un'intervista sul red carpet, la scelta di optare per un accessorio così vintage, inizialmente, era dovuta a un brutto incidente che le aveva provocato delle ferite sul volto a metà dicembre. Nonostante sia riuscita a guarire in tempo per il red carpet dei Golden Globe 2024, Rosamund Pike ha deciso comunque di sfoggiare questo capo coordinato.

Rosamund Pike in Dior