Il primo look premaman di Giulia Salemi: con la scollatura maxi sfila sul red carpet con Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi è incinta, aspetta il suo primo figlio da Pierpaolo Pretelli e non potrebbe essere più felice. Ieri sera i due hanno debuttato sul red carpet in versione mamma e papà, approfittandone per dare il meglio di loro in fatto di stile: ecco chi ha firmato il look premaman dell’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita: qualche giorno fa ha annunciato di essere incinta, aspetta il primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli e non potrebbe essere più felice. I due si sono incontrati sotto i riflettori del GF Vip qualche anno fa e, nonostante abbiano affrontato diversi alti e bassi, oggi hanno deciso di mettere su famiglia, coronando così uno dei loro sogni d'amore. L'influencer al momento ha un pancino che si intravede appena al momento ma tanto le basta per dettare legge in fatto di stile premaman: ecco il primo look da red carpet sfoggiato in gravidanza.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all'evento di gala dopo l'annuncio della gravidanza

A poche ore dall'annuncio della gravidanza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti alla volta della Francia ed è lì che stanno trascorrendo la loro prima vacanza da futuri genitori. Nelle ultime ore hanno partecipato a un evento glamour davvero speciale, il Summer Gala by Gala One al Golf Club Saint-Tropez, in occasione del quale non solo hanno assistito a un esclusivo show di Kylie Minogue ma hanno anche sfilato in coppia sul red carpet. Sorridi dolci, sguardi complici e romantici abbracci: i due sono al settimo cielo e si godono al massimo questa nuova avventura della loro vita. Poco prima di uscire dalla camera d'albergo hanno concesso ai fan un rapido fit-check, mostrandosi per la prima volta elegantissimi in versione mamma e papà.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Summer Gala

Chi ha firmato l'abito nero di Giulia Salemi in gravidanza

Cosa ha indossato Giulia Salemi per il suo primo red carpet in gravidanza? Ha puntato sulla sensualità ma mixandola con l'eleganza senza tempo. Ha indossato un abito total black firmato Christopher Esber, un modello a tubino con la gonna alla caviglia e una profondissima scollatura strapless che ha messo in evidenza il seno.

Abito Christopher Esber

Nonostante la silhouette fasciante, il pancino era appena visibile ma il viso raggiante non lascia spazio a equivoci. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali gioiello di Saint Laurent. Pierpaolo, invece, ha scelto un completo classico di Tom Ford portato con camicia bianca e scarpe di Giorgio Armani. I due non sono forse adorabili in questa nuova fase della loro vita?

Giulia in Christopher Esber con sandali Saint Laurent