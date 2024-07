video suggerito

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio: i Prelemi presto genitori Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio, come hanno svelato sui social.

A cura di Redazione Spettacolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli annunciano la gravidanza

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano il loro primo figlio, come hanno comunicato i due sui loro profili Instagram. I Prelemi, infatti, hanno postato due foto con Pierpaolo Pretelli che tiene il ventre della compagna. La showgirl ha anche postato una didascalia in cui sottolinea come questa gravidanza sia assolutamente voluta e cercata, forse anche per respingere le voci di crisi emerse in passato, e soprattutto si augura di essere un'ottima madre. Nella didascalia si legge: "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile".

L'augurio della showgirl ha continuato, parlando delle sensazioni che sta provando e che ovviamente prova come futura madre: "Sono impaurita? – si chiede Salemi -. SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà🤍". Salemi viene dalla fine del suo podcast Non lo faccio per moda, in cui intervistata protagonisti del mondo dello Spettacolo e l'ha occupata in questi ultimi mesi.

La coppia sta insieme da tre anni, da quando sono stati protagonisti del Grande Fratello e la relazione è durata, con fisiologici alti e bassi, fino a oggi. Da subito sono diventati una delle coppie più amate in rete e la crasi Prelemi – come solitamente si usa per le coppie famose – è diventata una sorta di brand a parte. A giugno Salemi aveva anche parlato del rapporto con Pretelli, parlando di lui come il primo uomo vero che aveva avuto: "Ci sono stati momenti difficili, la convivenza ti porta ad affrontare alcune tematiche, così come la diversità caratteriale. Mi reputo molto seria, nonostante questo lui era molto geloso. L'eccessiva gelosia mi portò a stranirmi, a piangere, a farmi comportare da persona ferita. Si innescò un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generavano parole cattive, diventò un gioco a chi ferisce di più. Penso sia stato quello il problema, poi con il lavoro eravamo nervosetti, ce la prendevamo l'uno con l'altro. Abbiamo trovato il nostro equilibrio". e terminò spiegando: "Siamo in un momento molto sereno, risolto. Siamo maturi, pronti a fare un passo in avanti, a far evolvere la relazione".

Nei mesi scorsi era stata la stessa Salemi a riassumere la loro storia d'amore, spiegando che gli alti e bassi fanno parte della "vita di tutti quanti e di tutti i giorni" e spiegando che hanno deciso che il loro anniversario sarebbe stato il 26 dicembre, ovvero il giorno in cui si sono dati il primo bacio nella casa del GF Vip e non, come voleva Salemi il "2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla casa". Salemi ha spiegato anche di aver capito "che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d'opera e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore. Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro"

