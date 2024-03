Giulia Salemi: “Io e Pierpaolo non siamo la coppia perfetta, in tre anni ci siamo anche allontanati” Giulia Salemi ha tracciato un bilancio dei tre anni d’amore con Pierpaolo Pretelli, in occasione del primo giorno in cui hanno vissuto la loro storia lontano dalle telecamere del GF Vip. In un video su TikTok, ha raccontato: “Pierpaolo mi ha fatto diventare una persona migliore. In questi tre anni ci siamo anche allontanati, la coppia perfetta non esiste”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il 2 marzo 2021 iniziava ufficialmente la storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi lontano dalle telecamere. Dopo un inizio nella casa del Grande Fratello Vip, a partire da quella data- il giorno della finale del reality- i due hanno iniziato a viversi la quotidianità senza i riflettori puntati addosso. In un lungo video su TikTok, l'influencer ha parlato della loro relazione, tra alti e bassi, che l'hanno portata a capire di non poter più fare a meno di lui.

Il primo incontro dei Prelemi nello studio del GF Vip

I Prelemi hanno scelta come data del loro anniversario il 26 dicembre, il giorno in cui si sono dati il primo bacio nella casa del GF Vip. "Io volevo tenere il 2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla casa", ha raccontato ai suoi follower l'influencer, con un video pubblicato proprio in quella data su TikTok. Dentro la Casa più spiata d'Italia, i due si sono innamorati, anche se non lo hanno mai detto pubblicamente fino a quando non sono usciti: "Dentro la Casa non ce lo dicevamo, volevo che lo dicesse lui, ma lui non lo faceva".

Salemi ha poi ricordato il giorno in cui il fidanzato è uscito dal GF Vip e lei non vedeva l'ora di stringerlo di nuovo tra le braccia. Hanno affrontato insieme il reality, lui fino alla puntata finale e lei qualche puntata prima. "La prima cosa che fece Pier appena arrivò in studio, mi guardò e mi si spezzò il cuore", ha rivelato l'influecner. Poi si è resa conto che quanto avevano vissuto non sarebbe rimasto solo una parentesi della sua vita, ma si sarebbe trasformato in realtà: "Lui mi vide che me ne stavo andando e mi bloccò perchè non mi sembrava vero che il mio grande amore fosse uscito e fosse tutto per me, tutto quello che era successo non era solo una bolla, ma sarebbe diventato anche la realtà del mio quotidiano".

"Ci siamo allontanati, ma siamo ancora qua"

Nei tre anni della loro storia d'amore, i Prelemi hanno vissuto periodi di alti e bassi, "come succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni". Nonostante tutto sono ancora uniti, ha raccontato Salemi, sottolineando però che in alcuni momenti della storia si sono allontanati, ma senza mai mancarsi pubblicamente di rispetto:

Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d'opera e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore. Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro.