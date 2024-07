Giulia Salemi incinta: “Sono felice, impaurita e piango, avere accanto un bravo papà come Pierpaolo mi rasserena” Giulia Salemi è in dolce attesa. Aspetta il primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli. Su Instagram la futura mamma ha raccontato tutte le emozioni della gravidanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Giulia Salemi è incinta. Dopo avere annunciato di aspettare il primo figlio da Pierpaolo Pretelli è stata travolta dall'affetto dei fan. Così, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno espresso affetto e le hanno fatto gli auguri per la gravidanza in corso. Poi la trentunenne ha parlato di quello che prova in questo momento e di quanto ancora faccia fatica a familiarizzare con l'idea di diventare mamma.

Giulia Salemi incinta, le emozioni della gravidanza

È una Giulia Salemi emozionata quella che è apparsa su Instagram per ringraziare tutti dell'affetto che le hanno dimostrato. Non si aspettava una reazione simile. Ha spiegato che ancora le sembra strano usare le parole "incinta" e "mamma": "Prima storia da mamma dichiarata, mi fa veramente strano usare l'appellativo mamma. La parola "incinta" non riesco ancora a dirla. Sono molto felice. Vorrei ringraziare tutti. Sto cercando di recuperare tutti i messaggi che ci sono arrivati ovunque, sia privatamente su Whatsapp che sotto al post. Ci avete inondato d'amore. Sono sconvolta. Non immaginavo una tale mole di amore e di dolcezza, di felicità sincera, come se fosse una cosa vostra. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti. Penso che siano gli ormoni, è normale. Quindi ogni tre secondi piango. Già ero una piagnucolona, non vi dico adesso. Datemi un po' di tempo per assestarmi". E ha continuato raccontando di essere anche tanto felice:

Quanto sono felice di averlo detto. Sono al settimo cielo. Io non so dire le bugie e non so mantenere i segreti. In queste settimane delle persone mi hanno chiesto sfacciatamente: "Sei incinta?" e io ho detto di no. Abbiamo aspettato prima di comunicarlo di accertarci che fosse tutto ok e poi sapete che sono una persona estremamente scaramantica. Abbiamo aspettato fino all'ultimo per comunicarlo ai nostri cari e poi fare l'annuncio a voi. Finalmente posso chiedere consigli, sono in tilt, voglio sapere tutto.

È il primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli

Infine, Giulia Salemi ha avuto parole bellissime per il suo compagno Pierpaolo Pretelli: "Inizia ufficialmente il capitolo più bello della mia vita. Pierpaolo è già papà, per lui è il suo secondo capitolo più bello. Sono molto fortunata perché lui, essendo papà, ha già esperienza. È un papà super amorevole, dolce, premuroso, attento, paziente. Mi sento un po' più serena ad affrontare questo viaggio con lui. Sono impaurita perché questo è il mio carattere, ma farò di tutto per essere una brava mamma. Basta, altrimenti piango".