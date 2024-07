video suggerito

Giulia Salemi incinta: “La società di oggi mi spaventa, con mio figlio sarò molto protettiva” Giulia Salemi incinta ha parlato delle sue emozioni da futura mamma con i fan. Dopo l’annuncio della gravidanza non ha più segreti con i suoi milioni di followers: nelle ultime ore ha raccontato di essere preoccupata per “la società di oggi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giulia Salemi ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita e dopo aver reso pubblica la gravidanza, sta condividendo sui social le sue prime emozioni. L'influencer aspetta il primo figlio, di cui non si conosce ancora il sesso, con Pierpaolo Pretelli e due giorni fa ha confessato di sentirsi sia felice che impaurita. Pochi minuti fa ha aggiornato le sue stories per raccontare l'evolversi del suo umore.

Le parole di Giulia Salemi incinta

Alla domanda di una fan "Ti immagini mamma chioccia o mamma amica?", l'influencer ha raccontato: "Entrambe, la società di oggi mi spaventa molto quindi sicuramente sarò molto protettiva. Ora capisco quando mi lamentavo di mia madre e lei mi diceva "capirai solo un giorno quando sarai mamma". Hanno sempre ragione".

È partita con il fidanzato per qualche giorno di relax: "Con Pierpapino, stiamo via per qualche giorno" ha raccontato prima di aprire il box domande. A chi le ha fatto presente che alcune sue fan più curiose si erano accorte "della gravidanza", ha replicato: "Io ho cercato di depistare il più possibile a questo punto con scarsi risultati".

La notizia della gravidanza e la reazione di Ariadna Romero

Lo scorso venerdì con un post su Instagram Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso con i fan la notizia che presto diventeranno genitori. Arriverà un fratellino o una sorellina per Leonardo, primogenito del volto televisivo nato dalla storia con Ariadna Romero. L'ex di Pretelli ha commentato il post con gli auguri e rendendo pubblica la reazione del piccolo Leo: "Che notizia meravigliosa. L'ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri", le parole. Per i Prelemi sono stati migliaia i messaggi di auguri e di gioia alla quale Giulia Salemi ha risposto con una story: "Ci avete inondato d'amore. Sono sconvolta. Non immaginavo una tale mole di amore e di dolcezza, di felicità sincera, come se fosse una cosa vostra. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti".