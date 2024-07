Giulia Salemi incinta, le prime foto della dolce attesa con Pierpaolo Pretelli

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Giulia Salemi è incinta, lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram in cui ha rivelato ai suoi followers di essere in dolce attesa da tre mesi. Una notizia che ha fatto sobbalzare di gioia i fan dei Prelemi, attentissimi alle dinamiche della coppia nata durante il Grande Fratello Vip che, ora, si appresta a vivere una nuova avventura. Il settimanale Chi ha beccato i futuri genitori sulle spiagge di Formentera, in compagnia degli amici Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta.

A Formentera in dolce attesa

Dalle immagini si vedono già piccole rotondità dell'influencer che si mostra in costume, mentre cammina a riva, con al suo fianco sempre Pierpaolo Pretelli. Sono solamente tre mesi che Giulia Salemi aspetta il suo primo figlio, quindi è ancora presto per parlare di "pancione" in bella vista, ma senza dubbio ciò che si può vedere con estrema chiarezza è la felicità della 31enne, pronta a diventare mamma. Era uno dei suoi desideri, non lo ha mai negato, ma aveva sempre aggiunto di voler compiere questo passo solo nel momento in cui sarebbe stata davvero pronta e tranquilla, anche economicamente. E così è stato.

L'annuncio della gravidanza

La gravidanza è stata "voluta, cercata, frutto di un amore maturo e responsabile" ha scritto Giulia Salemi nel post con cui ha annunciato di essere in dolce attesa, e in effetti è la conferma del fatto che il rapporto con Pierpaolo Pretelli ha subito delle evoluzioni, pur attraversando alti e bassi, pur vivendo qualche momento di crisi. Ora, invece, i due sono in un momento sereno, in cui hanno acquisito nuove consapevolezze, dove anche il desiderio di costruire qualcosa di più, dopo tre anni di relazione, è diventato più vivido, importante. "Avere accanto un papà come Pierpaolo mi rasserena" ha detto nel video in cui ha raccontato questo momento così delicato. Un compagno, ma anche colui che le ha permesso di diventare una donna: "Sono cresciuta, maturata, è stato il primo uomo vero" ha dichiarato in una recente interviste, l'uomo che le darà la gioia di diventare mamma per la prima volta.