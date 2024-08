video suggerito

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza, sul corpo di lei i primi segni di una dolce attesa La coppia immortalata dal settimanale Chi in barca a Porto Servo in compagni di alcuni amici. Scherzi e sorrisi, sul corpo di lei i segni evidenti dei primi mesi di gravidanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un'estate dal sapore particolare, senza precedenti. I due sono solo all'inizio di quella che Salemi, annunciando di essere incinta alcune settimane fa, aveva definito come un emozionante nuovo capitolo di vita. Capitolo di cui si vedono già i segnali sul fisico, quello di Giulia Salemi, immortalata dal settimanale Chi in barca a Porto Servo con Pretelli e alcuni amici. Sul corpo di lei i segni evidenti dei primi mesi di gravidanza.

L'annuncio della gravidanza a luglio

L'annuncio era arrivato a luglio. I Prelemi, infatti, avevano postato due foto con Pierpaolo Pretelli che tiene il ventre della compagna. La showgirl aveva quindi pubblicato una didascalia in cui sottolineava come questa gravidanza sia assolutamente voluta e cercata, forse anche per respingere le voci di crisi emerse in passato, e soprattutto si augura di essere un'ottima madre. Ad accompagnare le foto, un messaggio entusiasta: "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita, desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile".

L'augurio della showgirl continuava parlando delle sensazioni che sta provando e che ovviamente prova come futura madre: "Sono impaurita? – si chiede Salemi -. SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà🤍".

La foto di coppia per l'annuncio della gravidanza.

La storia dei Prelemi, insieme da tre anni

La coppia sta insieme da tre anni, da quando sono stati protagonisti del Grande Fratello e la relazione è durata, con fisiologici alti e bassi, fino a oggi. Da subito sono diventati una delle coppie più amate in rete e la crasi Prelemi – come solitamente si usa per le coppie famose – è diventata una sorta di brand a parte. A giugno Salemi aveva anche parlato del rapporto con Pretelli, parlando di lui come il primo uomo vero che aveva avuto: "Ci sono stati momenti difficili, la convivenza ti porta ad affrontare alcune tematiche, così come la diversità caratteriale. Mi reputo molto seria, nonostante questo lui era molto geloso. L'eccessiva gelosia mi portò a stranirmi, a piangere, a farmi comportare da persona ferita. Si innescò un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generavano parole cattive, diventò un gioco a chi ferisce di più. Penso sia stato quello il problema, poi con il lavoro eravamo nervosetti, ce la prendevamo l'uno con l'altro. Abbiamo trovato il nostro equilibrio".