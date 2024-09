video suggerito

Giulia Salemi a Venezia mai inosservata, il red carpet col pancione conquista tutti Look total white per la futura mamma che a Venezia continua a non passare inosservata. Quando arriva la Mostra, lei c’è sempre e fa discutere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi e il red carpet di Venezia: una grande storia d'amore. Quando arriva la Mostra, lei c'è sempre e fa discutere. Ma quanto sono lontani i tempi in cui lei e Dayane Mello obbligarono critici e pubblico a interrogarsi sulla loro presenza. Questa volta Giulia Salemi ci arriva da Giulia Salemi e col pancione in bella mostra. Look total white per la futura mamma.

Il red carpet di Giulia Salemi

Nella mattinata di ieri, Giulia Salemi è sbarcata a Venezia con un look premaman: un look in stile Britney Spears nel video di Baby One More Time: ha indossato una camicia bianca annodata in vita, aperta sul décolléte con gonna blu a pieghe. La serata invece ha lasciato il posto a un bell'abito da sera che ha scatenato i commenti dei fan sui social: "Un red carpet per due!", "L’eleganza e la classe di Giulia Salemi, che dire se non che è di una bellezza immensa".

Le preoccupazioni da futura mamma

Giulia Salemi è dunque pronta a diventare mamma. La stanza del bimbo in arrivo è già stata preparata, come ha mostrato lei stessa. In uno sfogo con i fan ha anche parlato delle sue impressioni sull'essere mamma e ha spiegato di essere molto spaventata per la società di oggi

Leggi anche Alessandro Borghi a Venezia: sul red carpet con il mini ventilatore prima della stading ovation in sala

La società di oggi mi spaventa molto quindi sicuramente sarò molto protettiva. Ora capisco quando mi lamentavo di mia madre e lei mi diceva "capirai solo un giorno quando sarai mamma". Hanno sempre ragione".

Quando Giulia Salemi ha confermato la gravidanza ha detto:

Ci avete inondato d'amore. Sono sconvolta. Non immaginavo una tale mole di amore e di dolcezza, di felicità sincera, come se fosse una cosa vostra. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti.

Non è ancora chiaro se arriverà un maschietto oppure una femminuccia. Se per Giulia Salemi è il primo figlio, per Pierpaolo Pretelli sarà il secondo. Chissà se arriverà un fratellino o una sorellina per Leonardo, primogenito che Pretelli ha avuto dalla storia con Ariadna Romero