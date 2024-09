video suggerito

Pierpaolo Pretelli presto papà: “Giulia Salemi è la donna che sposerò, quando ci siamo lasciati sono sprofondato” Pierpaolo Pretelli presto papà. A Verissimo ha parlato dell’amore per Giulia Salemi e della crisi più difficile da superare. Inoltre, ha mostrato la foto del bebè in arrivo creata con l’intelligenza artificiale e ha svelato il nome che stanno pensando di dare al bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Pierpaolo Pretelli si è raccontato nel salottino di Verissimo nel corso della puntata trasmessa sabato 14 settembre. Presto diventerà papà per la seconda volta. Dopo Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero, è in arrivo il secondogenito frutto della storia d'amore con Giulia Salemi. Il trentaquattrenne ha confidato a Silvia Toffanin:

Volevamo la femminuccia per fare la coppietta, ci riproveremo al prossimo giro. Giulia già dice che vuole anche la femminuccia, magari tra un anno. È un'emozione diversa da Leonardo perché già so quello che sto per vivere, sono più maturo, con Giulia ho un equilibrio importante, ci siamo ritrovati dopo un momento complicato, è la donna giusta con cui mettere al mondo un bambino, lei è così dolce e amorevole con Leonardo. Quando l'ho vista così con Leonardo ho capito che sarebbe stata la madre dei miei figli. Si adorano.

E sulla possibilità di convolare a nozze ha dichiarato: "Vediamo. Giulia, tranquilla, sei la donna che sposerò. Ora facciamo il parto. È lei la donna che sposerò, ma non vedo il matrimonio come una cosa senza la quale non si può continuare. Vorrei vivere questa magia, ma ora ci godiamo il momento".

La reazione di Leonardo all'arrivo del fratellino e il messaggio di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli è già padre di Leonardo, il figlio avuto da Ariadna Romero. Attualmente non ha modo di vederlo spesso, perché il bambino vive con la madre negli Stati Uniti. A Silvia Toffanin ha confidato: "Leonardo è un pensiero fisso. Ci sono dei momenti in cui il mio umore cambia perché è dall'altra parte del mondo. Grazie ad Ariadna riesco a sentirlo spesso. Gli abbiamo comunicato che avrà un fratellino ed era felicissimo. Lui voleva un fratellino. Gli ho detto che dovrà insegnargli tutti i dinosauri". Ad addolcire il momento, un messaggio da parte di Giulia Salemi:

Sei la mia persona preferita al mondo, è il momento di condividere questo grande amore con il nostro bambino che arriverà. Sei una persona di cui mi fido ciecamente, sei il mio porto sicuro, sei il mio amante e ora sarai rifugio non solo per me ma anche per il nostro piccolino. Sei una persona rara, ti distingui per i tuoi valori, i tuoi principi, per la tua umanità, per la tua bontà, per la tua volontà. Sei veramente un papà che ama, che cerca di essere presente in tutti i modi possibili. Sei una bella persona e non potevo avere un partner migliore per fare crescere il nostro piccolino e per costruire la nostra famiglia. Sai quanto sono fiera di te.

Pierpaolo Pretelli racconta la crisi con Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha avuto parole bellissime per la sua compagna. Ha spiegato di ringraziare ogni giorno l'universo per avergli donato una ragazza "squisita, generosa, che dà amore" come Giulia Salemi: E ha continuato: "Ridiamo tanto, è tutto ironico, non ci prendiamo mai sul serio. Siamo due Peter Pan, siamo amici, amanti, racchiudiamo tutte le categorie per non fare mancare nulla. Le difficoltà ci sono state, ma l'importante è capirsi e magari cedere e venirsi incontro". Quindi ha raccontato le due crisi, di cui una particolarmente intensa, che hanno vissuto nel corso della loro storia d'amore:

Una crisi è stata un po' più importante. C'è stato il distacco, sono sprofondato, era inevitabile, il distacco doveva esserci. Ho fatto un esame di coscienza, mi sono analizzato. Ho capito le mie lacune, che sono superabili e lei si è presentata con dodici pagine in cui aveva scritto le cose che non le piacevano di me, ciò che non la faceva stare bene. Ho avuto il timore e la paura che finisse, forse è stato quello a farmi ricredere su tante cose e riprovarci. Un amore così raro e così puro è un peccato perderlo. Ci siamo ritrovati per lavoro, quando ci siamo guardati negli occhi dopo 15 giorni che non ci vedevamo, abbiamo capito che non potevamo stare lontani.

Giulia Salemi incinta, il figlio potrebbe chiamarsi Edoardo: la foto con l'intelligenza artificiale

Pierpaolo Pretelli ha confidato che Giulia Salemi all'improvviso è cambiata. In particolare sono cambiate le sue priorità, che si sono spostate dalla carriera alla vita privata: "Mi ha detto: ‘Voglio diventare mamma‘, aveva occhi diversi, ho percepito l'emozione. Questo figlio l'abbiamo cercato, è frutto dell'amore. Lei voleva la femminuccia, cercava su Internet ‘Come fare figlie femmine', non vorrei entrare troppo nel dettaglio. Su Internet ti danno anche consigli su come fare l'atto fisico, io eseguivo, solo una volta ho fatto di mia libera ispirazione ed eccolo là, secondo lei è venuto maschio a causa mia. Ma l'importante è che stia bene".

Infine, ha svelato come hanno appreso della gravidanza:

Giulia ha avuto un po' di nausee e un po' di vomitini e ci si è accesa la lampadina. Nel primo test è risultata non incinta. Dopo alcune settimane abbiamo rifatto il test e ce l'abbiamo fatta, siamo esplosi di gioia. Non riusciamo a trovare il nome, stiamo andando su Edoardo che si abbina con Leonardo, però non è la decisione finale. Capiremo più avanti. Lei con l'intelligenza artificiale ha creato l'immagine di nostro figlio e lo ha messo come blocca schermo. Assomiglia solo a lei, secondo me non ha messo le cinque foto mie che erano richieste. Ma io spero sia tutto la mamma, bello come lei.