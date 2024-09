Giulia Salemi aspetta un maschietto, l’annuncio a Verissimo: “Spero di essere una madre presente, un’amica”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella prima puntata di Verissimo di sabato 7 settembre, è stata ospite Giulia Salemi. L'influencer ha annunciato questa estate di aspettare un bambino e nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato le sue emozioni, parlando anche della crisi che ha attraversato lo scorso anno con il suo compagno, Pierpaolo Petrelli. Inoltre, in diretta, ha svelato anche il sesso del bebè, si tratta di un maschietto.

Giulia Salemi mamma svela il sesso del suo bebè

Giulia Salemi arriva nello studio di Canale 5 con un bagaglio ricco di emozioni e sentimenti. Diventare mamma è un'esperienza che cambia totalmente la vita di una donna e necessita di un certo tempo per poter essere assimilata, come lei stessa racconta alla conduttrice tv:

In questo momento ancora a mille. È un nuovo inizio, sto realizzando, ogni giorno è una scoperta nuova. Qui mi hai visto in varie fasi, da quando ero ancora da inquadrare, ad adesso che spero di essere diventata una donna e mi fa strano dirlo, a breve anche una madre. Sono impaurita, è un nuovo corso di vita.

Diversa è stata la reazione di Pierpaolo Petrelli che ha accolto con gioia la notizia, ma con un altra attitudine: "È già papà, per il maschio è diverso, per lui non è la prima volta, lui è un po’ più centrato e preparato, io sono nella fase in cui sto capendo quanto questa mia vita cambierà, mi sto preparando per essere una mamma presente".

Non poteva esserci luogo migliore per Giulia Salemi, se non il salotto di Silvia Toffanin, per svelare il sesso del suo primo figlio, di cui però ancora non ha scelto il nome: "Sono davvero in alto mare, ne vorrei due, ma non ne ho neanche uno" dice ridendo e, poi, commossa:

Ho pensato che avrei avuto davvero piacere a condividere questa cosa importante e privata con te, che sei oltre che una donna, una meravigliosa mamma. Spero di essere una brava mamma e ci proverò con tutta me stessa. Devo essere sincerissima, ho sempre parlato al femminile, però la vita ti stupisce, sono pronta e aperta a qualsiasi cosa, vorrei davvero essere una madre presente, quella che si dice una mamma per amica.

La crisi con Pierpaolo Petrelli

Diventare genitori è stato il passo che Giulia e Pierpaolo hanno voluto compiere dopo un momento di forte crisi, durante il quale pensavano che si sarebbero lasciati in maniera definitiva. Così non è stato, come spiega Salemi ripercorrendo quel periodo piuttosto difficile:

A volte le crisi non necessariamente sono negative, a volte la distanza, separarsi nei momenti difficili è meglio che forzare la mano, abbiamo passato un paio di momenti importanti di crisi, mi sento di dire con grande dignità, non abbiamo mai strumentalizzato crisi, non abbiamo questa necessità e perché nessuno dei due era sicuro che la relazione fosse finita, abbiamo avuto una grande pausa, in cui pensavamo che la storia fosse finita.

La consapevolezza di volersi ancora bene e di avere la forza di rimettere insieme i cocci di una relazione che sembrava essere andata in frantumi è stata la spinta necessaria a riavvicinarsi, consapevoli di dover trovare una stabilità:

La perfezione non esiste, e il partner perfetto non esiste, esiste trovare un equilibrio nelle difficoltà ed è lì che devi trovare la forza con il tuo partner e la voglia di far funzionare tutto, ed è quello che si chiama amore. L’amore non era finito da entrambe le parti, è iniziato un corteggiamento, abbiamo azzerato tutti i problemi, ci siamo riavvicinati e questa cosa ha portato alla decisione di diventare genitori. In me è scattato qualcosa, è cambiato qualcosa.

La lettera della nonna di Giulia Salemi

Non potevano mancare momenti di commozione e di condivisione, come quello dedicato a Giuliana, la nonna di Giulia Salemi, alla quale l'influencer è molto legata. "Spero che i problemi a cui è andata incontro in questi mesi possano risolversi, almeno in parte, il glaucoma le ha fatto perdere quasi tutta la vista, e io vorrei che lei vedesse il suo nipotino" dice con le lacrime agli occhi l'ex gieffina. Poco dopo, la sorpresa di Silvia Toffanin, con la lettera scritta per la sua Giulia:

Giulia tesoro mio ne hai fatta di strada, sei diventata una persona famosa, hai sempre lavorato sodo e con serietà per raggiungere traguardi importati, Pierpaolo mi è subito piaciuto, il vostro amore è unico e meraviglioso, con il piccolo Leo formate una famiglia meravigliosa, rispettatevi per tutta la vita. Ora diventerai mamma, non vedo l'ora di vedere il tuo piccolino o piccolina.