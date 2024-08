video suggerito

Giulia Salemi sbarca a Venezia: il look premaman è preppy con camicia annodata e gonna a pieghe Giulia Salemi è arrivata a Venezia dove prenderà parte al red carpet della giornata di sabato: l'influencer, incinta del suo primo figlio, ha scelto un outfit bon ton semplice per il ritorno al Lido.

A cura di Arianna Colzi

Giulia Salemi

Giulia Salemi è arrivata a Venezia. L'influencer è sbarcata al Lido e stasera sarà presente sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia: per lei questa è un'estate speciale visto che, poco più di un mese fa, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. I due hanno trascorso le vacanze al mare insieme tra la Puglia e la Sardegna, il tutto documentato via social, così come la gravidanza. Per questo motivo, la partecipazione a Venezia 81 è speciale perché si tratta del secondo evento dall'annuncio della gravidanza ma del primo red carpet da futura mamma. Nel frattempo il look scelto per l'arrivo in Laguna è perfetto per un'estate in dolce attesa.

Il look bon ton di Giulia Salemi

Giulia Salemi arriva all'Hotel Excelsior, punto di approdo di tutte le star in laguna, in versione preppy. L'ex commentatrice del Grande Fratello, che diventerà mamma tra pochi mesi, ha scelto un look che ricorda la celebre uniforme di Britney Spears nell'immortale video di Baby One More Time: camicia bianca annodata in vita e aperta sul décolléte e gonna blu a pieghe. Il look scelto da Giulia Salemi è adattato in versione premaman, con il fiocco centrale che lascia intravedere le forme morbide della pancia.

Giulia Salemi arriva a Venezia

L'outfit è firmato Tommy Hilfiger è completato da un accessorio che non può mai mancare nei look bon ton, ossia i calzini bianchi. Amatissimi anche da Giulia Salemi, i calzini bianchi a vista sono ormai un must delle ultime stagioni e la stessa influencer li indossa spesso con i mocassini, come ha fatto al suo arrivo a Venezia, oppure anche con un paio di décolléte. Un tocco comodo e casual per il suo arrivo alla mostra in dolce attesa.

Giulia Salemi in Tommy Hilfiger