Giulia Salemi entra nella “calzini bianchi era”: in primavera si lasciano bene in vista

A cura di Giusy Dente

Con l'arrivo della primavera si fa avanti l'esigenza di rinnovare un po' i propri look. Dopo i pesanti outfit invernali all'insegna di felpe, maglioni, collant coprenti, stivali si fa avanti il desiderio di qualcosa di più leggero e fresco, più sbarazzino e colorato. Giulia Salemi, sempre al passo con le tendenze, ha tirato fuori dai cassetti i calzini bianchi: c'è chi li ama e chi li odia, chi li nasconde e chi preferisce lasciarli in vista. Lei ha già annunciato che la accompagneranno ancora per parecchio.

Giulia Salemi e il rapporto con la moda

Ultimamente c'è un elemento ricorrente nei look di Giulia Salemi, una delle influencer più apprezzate per quanto riguarda le scelte di stile: i calzini bianchi in vista. È sempre capace di stupire e di fare proprie le tendenze con personalità, la moda è una grande passione ed è ospite fissa delle sfilate milanesi. L'anno scorso, proprio in occasione della Milano Fashion Week, intervistata da Fanpage.it aveva espresso la sua grande ammirazione per gli stilisti emergenti. Si era anche definita una "fan dei colori, dei tagli asimmetrici".

Giulia Salemi in N21

Aveva poi ammesso: "A me piace fare un mix, anche perché rappresenta la mia persona, non mi sento dentro una categoria, mi piace sempre variare tanto". Anche quest'anno ha partecipato alla Settimana della Moda milanese. Proprio nel primo giorno ha indossato un abitino bon ton a pois bianchi su base nera, con colletto candido, abbinato a chiodo di pelle oversize e décolleté con tacco scultura (look di N21 disegnato da Alessandro dell'Acqua). Tocco trendy dell'outfit: i calzini bianchi.

Giulia Salemi in Prada

Li ha riproposti in seguito in un altro look black&white, stavolta con gonnellina a pieghe, camicetta crop, bomber corto: un look da scolaretta firmato Prada, con mocassini e appunto calzini bianchi in mostra. Il terzo look con questo accessorio è basic: un abito lungo a maniche lunghe aderentisimo, abbinato anche in questo caso a un paio di mocassini bassi. "Nella mia calzini bianchi era" ha scritto l'influencer, che sembra avere una particolare predilezione per questo accessorio, soprattutto se abbinato al suo tanto amato nero.

L'era dei calzini bianchi

È da un paio d'anni circa che i calzini bianchi si sono presi la loro rivincita, imponendosi come dettaglio più trendy della primavera, da esibire e portare bene in vista, lasciati in mostra piuttosto che nascosti. Gli stilisti li hanno riproposti in passerella, poi le celebrity hanno accolto a braccia aperte la tendenza, che così è diventata virale. Sono perfetti per lo stile preppy, ma si può osare anche di più, magari abbinandole a sandali e maxi zeppe. C'è chi, come Blanco, ha azzardato persino la tanto temuta coppia ciabatta-calzini bianchi, la combinazione più controversa nella storia della moda! Chiara Ferragni è stata una delle prime a rompere l'antico tabù, uscendo in modalità "turista" come le ha scritto qualcuno, vedendola in giro con le Yeezy e i calzini bianchi. Il trend è da promuovere o da bocciare?