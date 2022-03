Lo stile college spopola per la primavera: guida ai look preppy con gonne a pieghe e varsity jacket Le passerelle della Primavera/Estate 2022 ci riportano sui banchi di scuola: guida ai look preppy che non smettono dai di affascinarci.

A cura di Beatrice Manca

Lacoste, Pence, Gant, Bally, Philosophy di Lorenzo Serafini, Muhelbauer

Lo stile college è tornato, o forse semplicemente non se n'era mai andato. Il preppy domina le tendenze della primavera 2022: la gonna a pieghe, i pullover, i mocassini (rigorosamente con i calzini!) e le varsity jacket. Sarà che in tempi confusi c'è voglia di regole (anche solo per il gusto di infrangerle) fatto sta che le passerelle Primavera/Estate 2022 da Miu Miu a BOSS ci riportano ai banchi di scuola, rileggendo le uniformi in modo glamour e femminile, con un nuovo accento trasgressivo. Enciclopedia delle tendenze di primavera, dalla A alla Z.

Il nuovo stile preppy per la Primavera 2022

Cugino stretto (ma più femminile) dello stile college è il preppy: il nome richiama le scuole preparatorie per i college statunitensi e si distingue per una palette sobria (blu, bianco, beige e qualche pennellata verde inglese) e i tagli rigorosi delle uniformi. Se avete visto Gossip Girl, per esempio, avete un immenso campionario preppy a cui attingere. Lo stile preppy ha fatto un grande ritorno sulle passerelle, ma in versione ribelle, sexy e trasgressiva. Durante la sfilata Primavera/Estate 2022 di Miu Miu, Miuccia Prada ha preso insieme tutti gli elementi fondamentali del preppy – dal pullover ai mocassini – e li ha distrutti, creando i completini sforbiciati più famosi di Instagram.

Miu Miu Primavera/Estate 2022

Il ritorno delle varsity jacket per la Primavera/Estate 2022

Passano gli anni, ma la varsity jacket non passa mai di moda: parliamo della giacca sportiva nata oltre un secolo fa come parte delle divise da baseball dei college americani, con le maniche a contrasto e gli stemmi in bella vista. La varsity jacket richiama subito alla mente la vita da campus, lo stile rilassato ma sempre impeccabile degli studenti della Ivy League. Sarà per questo che moltissimi brand l'hanno proposta nelle collezioni estive, da StellaMcCartney a Burberry. BOSS ha dedicato l'intera collezione estiva al mondo dello sport e dei college, facendo sfilare le modelle in un vero campo da baseball. Impossibile non averne almeno una nell'armadio, da scegliere in versione oversize e colorata.

BOSS sfilata primavera/estate 2022

Come ricreare lo stile college

Se lo stile college ha resistito fino ad oggi è merito della sua versatilità: pochi pezzi classici, semplici e versatili, per essere perfetti in ogni occasione. Il rischio, però, è di avere uno stile "troppo" classico, quasi datato. Le tendenze primaverili però mettono l'accento sul lato più giocoso e trasgressivo dello stile da studentesse: sì alla gonna a pieghe, ma in versione mini o a vita bassa. Il pullover con lo scollo a V può diventare un mini abito, come suggerisce Lacoste, o essere abbinato agli shorts. Tornano anche i mocassini, rigorosamente con il calzino bianco in bella vista.

Lacoste Primavera/Estate 2022

Via libera anche a polo e camicie, un passepartout ideale per l'ufficio e per il tempo libero. Per completare il look niente di meglio che un blazer sartoriale, magari in versione over, da indossare anche su crop top e minigonne. I look preppy fanno impazzire la generazione Z e sui social spopola l'hashtag #DarkAcademia, termine che indica uno stile intellettuale un po' dark, rigoroso e senza tempo. Altro che noioso o datato: lo stile college è l'ABC della moda, a qualunque età.