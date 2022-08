Belén Rodriguez in costume al naturale: si gode i bagni al mare con l’intero “traforato” I capelli mossi dopo un tuffo in acqua, la pelle abbronzata e il costume più chic della stagione: per Belén Rodriguez l’estate non finisce mai.

A cura di Beatrice Manca

Less is more, dice un motto diventato legge nella moda. A volte la semplicità è la parola d'ordine anche in spiaggia: dopo l'esplosione di modelli intrecciati e coloratissimi a cui abbiamo assistito questa estate, Belén Rodriguez sfoggia il costume più chic della stagione, un classico intero nero. Semplice e senza tempo, è il modello su cui puntare per la fine dell'estate.

Le vacanze (trendy) di Belén Rodriguez

La showgirl argentina si è concessa una lunga vacanza sull'isola di Albarella, il suo posto del cuore, insieme ai figli Santiago e Luna Marì. L'ha raggiunta anche Stefano de Martino: la loro love story, annunciata ufficialmente dopo mesi di rumors, è più felice che mai. Qui Belén Rodriguez si rilassa tra un giro in bicicletta insieme alla bambina e un pomeriggio in piscina nella sua villa immersa nel verde. Il tutto all'insegna dello stile: in valigia non potevano certo mancare le sue borse firmate!

Belén Rodriguez rilancia l'intero nero

Il pezzo forte dei look estivi, però, è sempre lui: il costume da bagno. Quest'estate Belén ha scelto modelli molto colorati, come il completino all'uncinetto rosso fuoco, con minipareo abbinato, o il bikini multicolor. Per gli ultimi bagni della stagione però ha fatto una scelta diversa, puntando sull'eleganza senza tempo del costume intero nero. Il dettaglio di stile? Il motivo "traforato" su un fianco, per un effetto vedo-non-vedo. Il modello è del suo brand di beachwear, Me Fui, ma non è più disponibile sul sito. La showgirl ha mostrato il look sui social, condividendo uno scatto "al naturale" dopo un tuffo, con i capelli mossi dall'acqua. Se avete scelto di andare in vacanza a settembre e cercate ispirazione per i costumi da mettere in valigia, puntate su un intero total black: non passa mai di moda e vi farà compagnia ancora per molti, molti estati.