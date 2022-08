Belén Rodriguez e Luna Marì in bicicletta: mamma e figlia vestono coordinate in rosa Shorts di jeans, maglietta rosa e cappellino: la piccola Luna Marì “copia” il look estivo della mamma Belén Rodriguez.

A cura di Beatrice Manca

Cosa c'è di più estivo di un giro in bicicletta in un pomeriggio d'estate, con il vento tiepido tra i capelli e il frinire delle cicale? Belén Rodriguez ha deciso di portare con sé la figlia minore, Luna Marì, per una passeggiata su due ruote: mamma e figlia si stanno godendo il meritato riposo sull'isola di Albarella, da anni il rifugio della showgirl argentina. L'oasi naturale è un vero e proprio paradiso per i ciclisti e Belén ha deciso di approfittarne, immortalando il momento sui social. Il dettaglio più tenero? I look coordinati!

Belén Rodriguez rilancia il tie-dye per l'estate

Dopo aver sfoggiato look glamour e abiti aderenti alla conduzione del programma Le Iene, Belén Rodiriguez ha deciso di rilassarsi anche nei look: per iniziare il weekend di Ferragosto ha scelto una salopette di jeans con gli shorts e una t-shirt sui toni del rosa, il colore dell'estate 2022. Anche la showgirl ha seguito la moda del tie-dye, la stampa "sfumata" anni Settanta che torna ciclicamente di moda ogni estate. Il tocco finale? Gli occhiali da sole per riparare lo sguardo.

Luna Marì "copia" la mamma con la t-shirt rosa

Ma la vera star della foto è la figlia minore di Belén, la piccola Luna Marì che ha da poco festeggiato il suo primo compleanno con una festa tutta rosa. Il rosa dev'essere il colore preferito della bimba, che "copia" l'outfit della mamma indossando un cappellino rosa abbinato alla maglia con le maniche ad aletta. Anche la piccolina ha indossato un paio di bermuda in denim: siamo già sicuri che crescendo seguirà le orme della madre fashion icon!