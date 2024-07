Festa casalinga per i 3 anni di Luna Marì, compleanno tra palloncini e bolle di sapone

video suggerito

A distanza di qualche giorno dal compleanno della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez ha organizzato una piccola festicciola in casa per lei.

A cura di Giusy Dente

Anche se con qualche giorno di ritardo, non potevano certo mancare dei festeggiamenti in onore del compleanno della piccola Luna Marì. La bimba è nata l'11 luglio 2021, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Quando la piccola è venuta al mondo la coppia era al culmine della gioia e la loro relazione, seppur sbocciata da poco, sembrava andare a gonfie vele. In realtà si sono detti definitivamente addio di lì a poco, separando le loro strade dal punto di vista sentimentali, restando in rapporti civili solo per il bene della bambina. Per lei, la showgirl ha organizzato un piccolo party casalingo in famiglia.

La festa di compleanno per Luna Marì

Per festeggiare il terzo compleanno di Luna Marì, Belén Rodriguez ha organizzato una festicciola casalinga, con la famiglia e alcune amichette della bimba. Grande assente al party: Cecilia Rodriguez. La zia della festeggiata si sta divertendo in viaggio col marito Ignazio Moser. Si sono sposati poche settimane fa e si stanno godendo in intimità i primi giorni da marito e moglie. Presenti, invece, i genitori di Belén Rodriguez, nonni innamorati e molto affettuosi.

Proprio Veronica Cozzani, la mamma della showgirl, ha condiviso su Instagram alcuni momenti della festa. Assente anche quest'anno il papà della bambina, Antonino Spinalbese, che frequenta poco queste occasioni di ritrovo familiare. Mancava all'appello anche Santiago, il primogenito di Belén Rodriguez, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Fratello e sorella sono molto uniti. Bolle di sapone, palloncini, un'immancabile torta con candeline su cui soffiare per esprimere un desiderio: si è pensato proprio a tutto per far felice la festeggiata, che per l'occasione ha sfoggiato un abitino con stampa floreale.