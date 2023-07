Belen Rodriguez festeggia la figlia Luna Marì, assenti Stefano De martino e il padre Spinalbese Belen Rodriguez ha festeggiato il secondo compleanno della figlia Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. Come mostrano i video sui social, ha organizzato una piccola festa in casa con la famiglia: presente il figlio Santhiago, ma assenti Stefano De Martino e il padre della bimba.

A cura di Elisabetta Murina

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ha compiuto due anni. Per festeggiare la bambina, la conduttrice argentina ha organizzato una piccola festa in casa, condividendo poi sui social i video del momento. Presente Santhiago, il figlio avuto con Stefano De Martino, ma non si ved enè lui nè il padre della piccola.

Belen Rodriguez festeggia il secondo compleanno di Luna Marì

Per festeggiare il giorno speciale della figlia, Belen Rodriguez ha scelto una piccola festa in casa, con torta, candeline e palloncini colorati. Presenti diversi membri della sua famiglia, a cominciare dalla madre Veronica Cozzani, che ha poi condivisi sui social diversi video della serata. Presenti anche la sorella Cecilia con il futuro sposo Ignazio Moser e il piccolo Santhiago, il figlio che la conduttrice ha avuto con Stefano De Martino.

Dagli scatti e dalle riprese, però, si nota l'assenza proprio di De Martino, oltre che di Antonino Spinalbese, padre della piccola. Non si sa per quale motivo il ptimo non fosse presente, nonostante le voci di crisi con la showgirl fossero ormai archiviate. Il secondo invece, stando ai suoi social, sarebbe partito per una vacanza e avrebbe quindi festeggiato Luna Marì in altro modo.

Le voci di crisi con Stefano De Martino

Negli scorsi giorni, sui social, era iniziata a circolare la voce di una presunta crisi di coppia tra Belen e Stefano. A far pensare che il loro amore fosse arrivato al capolinea erano stati alcuni indizi: l'assenza della fede sull'anulare del conduttore e il fatto che la showgirl avesse cancellato tutte le foto insieme.

Il gossip però era rientrato quando, sul suo profilo Instagram, De Martino aveva postato una foto con Belen mentre si concedono un giro a bordo di una auto d'epoca. Lo scatto li riprende di spalle, da lontano, ma a una distanza sufficiente per riconoscere che si tratta proprio di loro. Parrebbe quindi nessun allontanamento in corso.