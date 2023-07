Stefano De Martino e la foto che scaccia le voci di crisi con Belén, il giro sull’auto d’epoca Con una foto postata su Instagram, Stefano De Martino scaccia le voci di crisi con Belén Rodriguez. Il conduttore e la moglie sono l’uno accanto all’altra durante un giro a bordo di un’auto d’epoca.

A cura di Stefania Rocco

Stefano De Martino e Belén Rodriguez non si sono lasciati. A scacciare le voci di crisi è il conduttore di Rai2 che ha postato sul suo profilo Instagram una foto scattata con la moglie. I due siedono vicini mentre si concedono un giro a bordo di un’auto d’epoca. Lo scatto li riprende di spalle e da lontano ma basta zoomare sull’immagine per rendersi conto che la donna ritratta nella foto è proprio la conduttrice argentina. Nessun allontanamento in corso, dunque: Stefano e Belén sono ancora più innamorati che mai.

Lo zoom sulla foto dimostra che la donna in auto accanto a Stefano è Belén

I segnali che avevano fatto immaginare la crisi tra Stefano e Belén

A insospettire fan e curiosi a proposito di una crisi tra i due erano stati gli ultimi movimenti della coppia. Stefano, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, era apparso in pubblico da solo e senza la fede. Belén, invece, aveva cancellato dal suo profilo Instagram una foto pubblicata recentemente nella quale compariva accanto al marito Stefano. Atteggiamenti che avevano immediatamente fatto esplodere le voci di crisi.

Il silenzio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez

Il fatto che, prima di oggi, Belén e Stefano non avessero fatto nulla per smentire la presunta crisi in corso aveva spinto i fan a chiedersi se i due non stessero realmente attraversando un momento difficile. Non sarebbe la prima volta nella loro storia di coppia. Per due volte, dal 2011, anno in cui si sono innamorati, Stefano e Belén hanno scelto di lasciarsi, salvo poi tornare sui propri passi a distanza di qualche tempo. La prima rottura risale al 2016, anno della loro prima separazione. In quel periodo, la coppia di conduttori avviò ore pratiche per una separazione che non sarebbe mai stata firmata. Tornati insieme, si allontanarono di nuovo qualche anno dopo. In quel periodo, Belén incontrò Antonino Spinalbese, ex hair stylist che sarebbe diventato il padre di sua figlia Luna Marì. Ma a qualche mese di distanza dalla nascita della bambina, il legame tra i due si interruppe e Belén tornò tra le braccia di Stefano. Da quel momento, i due non si sono più lasciati e la foto condivisa dal conduttore qualche ora fa dimostra che nulla di preoccupante sarebbe accaduto nemmeno in quest’ultima occasione.