Maria De Filippi in soccorso di Belen e Stefano De Martino: “Farà di tutto per farli riconciliare” Sembrerebbe che Maria De Filippi sia pronta ad intervenire per mettere pace tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono ormai mesi che tra i due ci sarebbe aria di crisi e nonostante i rispettivi gossip smentiti, non ci sarebbe stato ancora un segno plateale di riconciliazione.

A cura di Ilaria Costabile

Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a circolare e i gossip sul loro conto si susseguono alimentando questa aria di incertezza che aleggia sulla loro storia d'amore già da qualche tempo. Sembrerebbe, però, che ad intervenire per far riconciliare i due che non sono estranei a momenti di allontanamento, sarebbe intervenuta Maria De Filippi.

Maria De Filippi in aiuto di Stefano e Belen

A fare il suo nome è stato un autore televisivo che, senza far conoscere il suo nome, ha assicurato al settimanale Nuovo che ci sarebbe proprio lo zampino della De Filippi in una possibile riconciliazione: "Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare". Insomma, le doti che abbiamo visto usare alla conduttrice nel corso dei programmi di cui è al timone, da Uomini e Donne a C'è Posta per Te, verranno utilizzate anche in questo caso così particolare, affinché i due possano tornare insieme, vicini e più innamorati che mai. D'altra parte, se dopo anni e svariati tira e molla, i due non riescono a stare lontani, il sentimento che li unisce deve essere piuttosto forte.

Maria De Filippi e Stefano De Martino

Il gossip tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Nel frattempo, non sono mancati i gossip che volevano Stefano De Martino impegnato in un flirt con Alessia Marcuzzi, cosa che è stata smentita per la seconda volta anche dalla conduttrice, dal momento che sul loro conto aleggiavano voci di una certa simpatia già l'anno passato. Per quanto riguarda Belen Rodriguez, invece, la showgirl è stata avvistata insieme all'imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. I due sono stati beccati in atteggiamenti piuttosto complici, tra abbracci, baci affettuosi e lui è stato anche visto entrare in casa della modella argentina. Pare, però, che si tratti di un'amicizia decennale e che quindi gli scatti pubblicati, non testimonino nessuna storia in atto.