Alessia Marcuzzi: “Amo la leggerezza ma il gossip mi ferisce. Mi vietano di rispondere alle notizie” Alessia Marcuzzi a La Repubblica parla di sé, delle conquiste raggiunte con il trascorrere degli anni: “Oggi essere gioiosa mi corrisponde, non mi butto giù facilmente ma ci ho lavorato”. “Il gossip mi ferisce” ha spiegato la conduttrice che ultimamente era stata accostata a Stefano De Martino: “Chi lavora con me mi proibisce di rispondere a notizie assurde”.

A cura di Gaia Martino

Alessia Marcuzzi ha parlato di sé in una lunga intervista a La Repubblica. "Amo la leggerezza" ha confessato la conduttrice televisiva che due anni fa decise di lasciare Mediaser perché si sentiva "cresciuta": "Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano, mi mancava la scrittura, la parte creativa". Il suo rapporto con il gossip non è buono: l'ultimo sul suo conto la vedeva protagonista di un presunto flirt con Stefano De Martino. "Mi ferisce".

Le parole di Alessia Marcuzzi

"Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote". Così Alessia Marcuzzi ha parlato del cambiamento avvenuto dentro se stessa negli ultimi anni. "Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l'ansia". Oggi lo insegna anche alla figlia, Mia: "Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri". Spesso si è sentita giudicata per aver avuto due figli con uomini diversi (Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti):

Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto.

Nonostante tutto, "Essere gioiosa mi corrisponde, non mi butto giù facilmente ma ci ho lavorato". Il merito del suo carattere è dei genitori: "Devo tutto a loro, ho ricevuto un’educazione rigorosa però libera nel pensiero. Sono fortunata, sono stata molto amata". Oggi un velo di malinconia c'è sempre: "Cerco la felicità" ha spiegato la Marcuzzi che da diversi anni va in analisi.

Mi ha aiutato tanto. Il fatto di non piacere per forza a tutti fa parte di un percorso, ho acquistato sicurezza, la non dipendenza è fondamentale. Ho imparato che si può stare da soli: non si deve dipendere da un uomo.

L'addio a Mediaset due anni fa e il rapporto con il gossip

Due anni fa Alessia Marcuzzi decise di voltare pagina: "Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano. Ero cresciuta. Mi sentivo di voler cambiare, il successo è bellissimo: ma ho iniziato a 18 anni. Mi mancava la scrittura, la parte creativa. E sono diventata anche imprenditrice, il piano B è diventato il piano A: mi sono messa a fare borse e creme, per lasciare le aziende ai miei figli. Sono fiera di quello che ho costruito, ho 33 persone che lavorano con me".

Ultimamente la conduttrice televisiva è finita al centro di diversi gossip, il più recente la vedeva protagonista di un presunto flirt segreto con Stefano De Martino. A La Repubblica la Marcuzzi ha confessato di soffrire per le indiscrezioni che circolano sul suo conto: "Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: "Non vengo perché mi devo salvare da me stessa". Faccio fatica a tenermi". Vive bene il rapporto con i social, invece: