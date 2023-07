Alessia Marcuzzi spiega perché era vicina a Stefano De Martino ai palinsesti Rai, poi cancella tutto Seduta vicina a Stefano De Martino in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi ha deciso di spiegare sui social il motivo della vicinanza al collega conduttore dopo i rumors che li volevano intimi e quelli relativi alla crisi con Belén Rodriguez. Ma il commento è rimasto online solo una manciata di secondi.

A cura di Stefania Rocco

Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belén Rodriguez. Si sono riaccesi da qualche giorno i pettegolezzi a proposito del noto triangolo delle meraviglie. Dopo lo scoop di Dagospia del 2020 a proposito di una relazione clandestina tra i due conduttori Rai – relazione smentita dai diretti interessati ma che, secondo il noto portale, avrebbe contribuito alla separazione con Belén annunciata 3 anni fa – Alessia e Stefano non erano mai più tornati a incrociarsi, almeno in pubblico. Ma qualche giorno fa, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, i due si sono seduti vicini. Stefano è apparso in pubblico senza la fede, cosa che aveva fatto sorgere immediatamente i primi dubbi a proposito della sua relazione con Belén. Voci rafforzate, qualche ora dopo, da una foto postata da Belén su Instagram. “Si ricomincia da capo”, aveva scritto la conduttrice argentina, dando il là al diffondersi senza ormai più controllo dei rumors a proposito di una nuova (se confermata, sarebbe la terza) separazione.

Il commento cancellato da Alessia Marcuzzi

Alessia, che nel 2020 aveva preferito commentare pacatamente – e mai a mezzo social – le indiscrezioni a proposito di una vicinanza con De Martino, questa volta ha perso la pazienza. Dopo avere visto il moltiplicarsi di commenti relativi al presunto flirt con Stefano sotto le foto postate sul suo profilo Instagram, la conduttrice di Boomerissima (che tornerà su Rai2 per una seconda stagione) ha replicato piccata: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film”. Peccato che la replica di Alessia sia rimasta online solo una manciata di secondi prima di essere rimossa.

Stefano, Belén e la foto che scaccia le voci di crisi

È quindi crisi tra Stefano e Belén? L’ipotesi, probabilissima, è stata scacciata da una foto postata dal conduttore Rai sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Nello scatto, Stefano compare accanto alla moglie a bordo di un’auto d’epoca. Una foto che sembra voler spazzare via i pettegolezzi a proposito di una imminente separazione.