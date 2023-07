Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sarebbero lasciati (di nuovo): ecco gli indizi Dopo le smentite di giugno, ci sono due indizi che su tutti spingono nuovamente forte sul vento della separazione: lei ha cancellato le foto insieme, lui ha tolto la fede al dito.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero lasciati. Di nuovo. Dopo le smentite di giugno, ci sono due indizi che su tutti spingono nuovamente forte sul vento della separazione. Il primo arriva da Belen Rodriguez e dal suo profilo Instagram: sono sparite le foto insieme a Stefano De Martino. Non ce ne sono più. Nello scroll infinito della timeline della stella argentina, non si trovano più foto del conduttore di Torre Annunziata. Anche nelle stories, c'è un silenzio radio abbastanza strano da parte di Belen. Poi c'è Stefano De Martino. Il conduttore di Bar Stella si è presentato ai Palinsesti Rai 2023/2024 senza fede al dito. Un segnale?

L'ultima apparizione insieme per lo scudetto del Napoli

Belen e Stefano sono tornati a essere ufficialmente una coppia nella primavera del 2022, ma prima ancora due separazioni e due riconciliazioni. Questa sarebbe la terza volta che la coppia si direbbe addio. Intanto, l'ultima apparizione insieme risale addirittura al 5 giugno, giorno in cui il Napoli ha celebrato la vittoria del suo terzo scudetto. Da quel momento in poi, non c'è stata più l'occasione di rivederli insieme in pubblico.

Due volte lasciati, due volte ripresi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno mai divorziato ufficialmente. La coppia si è sposata nel 2013, nel 2014 è nato Santiago De Martino, loro unico figlio. Nel 2015, la prima separazione. Il ritorno di fiamma già nel 2017, dopo che lei aveva concluso la relazione con Andrea Iannone. L'ufficialità di un ritorno insieme tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, però, arriva solamente nel 2019. Dopo un anno, però, la nuova separazione. Nel frattempo, nel 2021, Belen Rodriguez ha una storia con Antonino Spinalbese, da cui nasce la secondogenita Luna Marì. Nel 2022, però, Belen e Stefano annunciano di essere tornati insieme. Un ritorno che era stato preannunciato da una serie di interviste, dove entrambi si erano sbilanciati parlando dell'uno e dell'altra.