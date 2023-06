Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma quale crisi: la fede al dito mette a tacere ogni dubbio Di recente il gossip aveva ipotizzato un nuovo allontanamento per la coppia, che è tornata ad essere una famiglia unita dallo scorso anno. Gli indizi social però parlano chiaro: Stefano e Belen non hanno alcuna intenzione di perdersi.

A cura di Giulia Turco

Gli indizi social che smentiscono la rottura

Ormai i fan sono attentissimi ad ogni indizio social e sanno bene che nei periodo di lontananza Belen e Stefano si erano sfilati dal dito l’anello nunziale, per poi rimetterlo quando hanno deciso di rinnovare la loro promessa d’amore. Ecco dunque che, occhi puntati sugli anulari, Stefano e Belen indossano le fedi, come dimostrano le ultime testimonianze condivise online. La coppia ha trascorso alcuni giorni a Napoli, città del conduttore che ha in affitto una meravigliosa villa partenopea, e non potrebbero sembrare più felici. Infine, a confermare che non ci sarebbe l’ombra di alcuna crisi, il commento di Veronica Cozzani la mamma di Belen che, sotto ai loro post, commenta con cuoricini rossi.

Stefano e Belen hanno una famiglia allargata e sono felici

“Sogno camere separate”, ha scherzato Stefano in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. Un po’ Sandra e Raimondo, lui e Belen bisticciano sui piccoli drammi quotidiani. “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane, mi tocca addormentarmi con la luce accesa”. La loro storia sembra ormai approdata ad una stabilità impossibile da scalfire, a maggior ragione perché a renderli felici ci sono il piccolo Santiago, nato dal loro amore, e la seconda figlia di Belen, Luna Marì con la quale Stefano ha stretto già un rapporto molto affettuoso. “Mi chiama Tetè, per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”, ha messo in chiaro Stefano. “È difficile tenere insieme una famiglia, ma Belen e io ci siamo sempre l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”.