De Martino: “Con Belén sogno camere separate, mai pensato di prendere il posto di Spinalbese con Luna” Stefano De Martino si racconta: il matrimonio con Belén Rodriguez, il rapporto con Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, Maria De Filippi e il desiderio di cancellare i tatuaggi.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Stefano De Martino con Belén Rodriguez, a destra Antonino Spinalbese con Luna Marì

Stefano De Martino si è raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il conduttore e ballerino ha parlato del desiderio di cancellare i tatuaggi, del rapporto con Luna Marì – figlia di Antonino Spinalbese – e, riguardo al matrimonio con Belén Rodriguez, ha confidato: "Sogno camere separate". Il motivo è da ricercare nelle diverse abitudini della coppia prima di dormire: "Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa". E ha aggiunto: "Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre".

Il rapporto tra Stefano De Martino e Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese

Nel corso dell'intervista, Stefano De Martino ha parlato della piccola Luna Marì, la bambina nata nel 2021 dalla relazione tra Belén Rodriguez e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese. Il 33enne ha spiegato: "Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo". Quindi ha rimarcato come lui e Belén siano stati in grado di tenere unita la famiglia: "È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci".

Quando Maria De Filippi non gli permise di montarsi la testa

Stefano De Martino ha anche assicurato che non è affatto facile stargli accanto: "Sono meglio come ex che come compagno". Oggi si sente molto cambiato, per questo avverte il desiderio di rinunciare ai suoi tatuaggi: "Vorrei togliermi tutti i tatuaggi, sono il marchio di una vita fa". Poi, ha confidato che è stata Maria De Filippi a non permettergli di montarsi la testa, quando il successo lo ha travolto e non riusciva più a riconoscersi: "A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: ‘Sei un pirla'".