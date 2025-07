video suggerito

Alfonso Signorini: "Stefano De Martino un professionista. Maria De Filippi un'amica, tiene in piedi Mediaset" Nel corso di un'intervista, Alfonso Signorini ha svelato cosa pensa di Stefano De Martino: "È un grande professionista, cura ogni dettaglio, bravo a gestire i programmi". Il conduttore del GF ha parlato poi dell'amicizia con Maria De Filippi: "È la sola amica che ho nel mondo dello spettacolo. Un genio, tiene in piedi Mediaset".

A cura di Elisabetta Murina

Alfonso Signorini ha svelato per la prima volta cosa pensa di alcuni suoi ‘colleghi'. Nel corso di un'intervista rilasciata Chi, settimanale di cui lui stesso è direttore, il conduttore del Grande Fratello ha espresso la sua opinione su Stefano De Martino, volto di Affari Tuoi e Stasera Tutto è possibile. Poi ha parlato dell'amicizia che lo lega a Maria De Filippi, che ad oggi considera la sua unica amica nel mondo dello spettacolo.

Cosa pensa Alfonso Signorini di Stefano De Martino

Nel corso dell'intervista rilasciata sul suo stesso settimanale, Signorini si è lasciato andare anche a un'opinione su Stefano De Martino, in passato ballerino di Amici, ora volto di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, due programmi di successo Rai."Secondo me è bravissimo, è un guascone napoletano che si porta dietro tutta la cultura della sua terra, ed è anche molto bravo a gestire i programmi", ha spiegato il conduttore del Grande Fratello. E ha poi aggiunto: "È un grande professionista, cura ogni dettaglio, è uno che non lascia niente al caso".

Alfonso Signorini e l'amicizia con Maria De Filippi

Tra Alfonso Signorini e Maria De Filippi negli anni è nata una sincera e profonda amicizia, tanto che il conduttore del Grande Fratello la considera la "sola amica nel mondo dello spettacolo". I due si incontrano anche lontano dagli impegni lavorativi: "Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Ci sono pro e contro di un rapporto così bello, nel senso che stamattina mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa".

Signorini ha nei confronti di De Filippi anche una profonda stima professionale: "È veramente un genio, tiene in piedi Mediaset con i suoi programma, ma ha anche una carica umana straordinaria. Lei c'è sempre, è un esempio per i suoi ragazzi". E ha aggiunto: "Conosce molto bene il pubblico, la pancia del Paese e riesce a conoscere molto bene anche coloro che poi sceglie. Maurizio Costanzo per lei è stato una grande scuola".