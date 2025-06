video suggerito

Signorini smonta la durata del prossimo Grande Fratello: "Lo vorrei di 3 mesi", poi la critica ad Helena e Javier Alfonso Signorini è tornato a parlare del Grande Fratello e, su Instagram, ha smentito le voci sulla durata estesa della prossima edizione. Poi, il commento sul caso di Helena Prestes e Javier Martinez: "Penso che una storia, qualsiasi storia, debba essere vissuta nella vita reale".

A cura di Sara Leombruno

Alfonso Signorini è tornato a parlare del Grande Fratello. Nonostante alla fine dell'ultima edizione avesse lasciato intendere che quella di quest'anno avrebbe potuto essere l'ultima volta alla conduzione del reality, tornerà anche il prossimo anno. Su Instagram, ha smentito alcune voci circolate sulla durata estesa della prossima edizione. Poi, il commento sul caso di Helena Prestes e Javier Martinez: "Penso che una storia, qualsiasi storia, debba essere vissuta nella vita reale e non sui social".

Le parole di Alfonso Signorini sul futuro del GF

Nelle ultime settimane, tra i vari rumors sul GF si erano distinti quelli sulla durata della prossima edizione. Secondo Bubino Blog, il nuovo reality sarebbe dovuto durare nove mesi, fino a maggio a staffetta con l'Isola, in modo da evitare eventuali altri flop in stile The Couple. Il conduttore, però, attraverso alcune stories su Instagram ha smentito tutto: "È una fake news", ha scritto. Non solo: rispondendo alla domanda di un altro utente, si è detto d'accordo col fatto che le edizioni migliori erano quelle vecchie, che duravano solo tre mesi.

In futuro, al conduttore piacerebbe lavorare anche ad altri programmi televisivi. Su tutti, uno di divulgazione culturale: "Sarebbe una bella sfida", le sue parole. Nel frattempo, sta seguendo assiduamente l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili: "Mi piace molto", il commento.

Il commento sul caso di Helena Prestes e Javier Martinez

Signorini ha voluto dire la sua anche sul caso di Helena Prestes e Javier Martinez. I due ex concorrenti stanno attraversando un momento particolare, dovuto all'intervento di Carlo Motta, ex della modella, che in un'intervista a Fanpage ha dichiarato di aver avuto diversi incontri con lei dopo la fine del reality. Pur non entrando nel merito della questione, il conduttore ha commentato il modo in cui i due stanno gestendo la loro relazione. Secondo lui, alcune situazioni richiedebbero maggiore privacy: "Penso che una storia, qualsiasi storia, debba essere vissuta nella vita reale e non sui social".