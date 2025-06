video suggerito

Beatrice Luzzi: “Volevo sposare Alfonso Signorini. È tagliente, un uomo di intrattenimento a tutto tondo” Beatrice Luzzi ha parlato della sua recente esperienza come opinionista al Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici e al fianco di Alfonso Signorini: “Con me è stato molto empatico, delle volte anche tagliente. Lui è a 360 gradi, è un uomo di intrattenimento a tutto tondo”. Al momento non è noto se ritornerà anche il prossimo anno. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatrice Luzzi tornerà come opinionista al Grande Fratello? Dopo la fine del reality, iniziano a farsi strada le prime indiscrezioni sui nomi di chi affiancherà Alfonso Signorini in studio. L'attrice, in passato concorrente, è reduce da una edizione al fianco di Cesara Buonamici. La sua presenza però potrebbe essere sostituita da Anna Pettinelli. Nel frattempo, Luzzi ha raccontato come è stata questa esperienza.

Cosa pensa Beatrice Luzzi di Alfonso Signorini e del GF

Nel salotto di Caterina Balivo, Beatrice Luzzi ha ricordato l'esperienza appena conclusa al Grande Fratello come opinionista. Al suo fianco Cesara Buonamici e Alfonso Signorini alla conduzione. "Tutti e tre abbiamo formato una bella squadra. Un programma così lungo è impegnativo. Abbiamo fatto squadra con grande professionalità", ha raccontato l'ex opinionista, in passato anche concorrente. L'attrice si è poi soffermata sul rapporto con il noto conduttore, che l'ha voluta al suo fianco: "Con me è stato molto empatico, poi delle volte pure tagliente. Lui è a 360 gradi, è un uomo di intrattenimento a tutto tondo". E ha ironizzato: "Io volevo pure sposarlo, ma lui non ha voluto".

Le voci sulle nuove opinioniste del GF

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici potrebbero non tornare nella prossima edizione del Grande Fratello. Ancora non c'è nessuna conferma o smentita, ma pare che Alfonso Signorini sia interessato ad Anna Pettinelli per questo ruolo. Si tratta di un'indiscrezione lanciata da 361 magazine, secondo cui la coach di canto di Amici potrebbe sedersi sulla poltrona rossa del reality pronta a giudicare il nuovo cast. Al suo fianco spunta il nome di Stefania Orlando, più volte concorrente.