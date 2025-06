video suggerito

Ilaria Galassi attacca il Grande Fratello: "Non è stato un reality leale, c'erano preferenze per alcuni concorrenti" Ilaria Galassi è intervenuta in una trasmissione radiofonica per tirare le somme sulla sua esperienza al Grande Fratello: "Hanno cambiato troppe regole, non è giusto". Poi, la stoccata ad Alfonso Signorini: "Lo inviterei al mio matrimonio, ma non verrebbe. Aveva anche lui i suoi preferiti".

A cura di Sara Leombruno

Ilaria Galassi è intervenuta in una trasmissione radiofonica per tirare le somme sulla sua esperienza al Grande Fratello 2024/2025. L'ex di Non è la Rai aveva cominciato il suo percorso partecipando insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere ma, secondo lei, nell'ultima edizione, il reality non è stato "leale". Poi, la stoccata ad Alfonso Signorini: "Lo inviterei al mio matrimonio, ma non verrebbe. Aveva anche lui i suoi preferiti".

Le parole di Ilaria Galassi sul Grande Fratello

L'ex showgirl è intervenuta nel corso del programma radiofonico Non succederà più, nella puntata del 7 giugno. Tra le varie domande postegli dalla conduttrice, Ilaria Galassi ha anche parlato di Zeudi Di Palma e del suo fandom. Secondo lei, i suoi followers sono stati "troppo protagonisti nel programma, quando i veri protagonisti dovrebbero essere i concorrenti". E ancora: "Non è giusto che i fan abbiano così tanti spazio, noi concorrenti ci chiudiamo in una convivenza coatta dove non conosci nessuno e lasci a casa le famiglie, sono cambiate troppe cose".

A cambiare sarebbero state anche le regole dentro la Casa: "C'è chi esce e chi entra, non è stato un Grande Fratello leale, sotto ogni punto di vista". L'ex di Non è la Rai si è riferita alla decisione di far entrare e uscire delle persone anche dopo la loro eliminazione, come è stato nel caso di Helena Prestes e Jessica Morlacchi: "Avrebbero dovuto dirlo prima, così quando firmi il contratto decidi se accettare o meno". Secondo lei, "ci sono state delle preferenze per alcuni concorrenti" e, a domanda diretta a chi si stesse riferendo, ha concluso: "Non parlo, non mi piace fare nomi, però questo è il mio pensiero".

La stoccata ad Alfonso Signorini

Ma non è finita qui. Galassi ha anche lanciato una provocazione al conduttore Alfonso Signorini. A breve, l'ex showgirl si sposerà e quando le è stato chiesto se inviterà il conduttore al suo matrimonio ha spiegato: "Io lo inviterei, ma secondo me non verrebbe mai, perché io sono stata un po' nell'ombra, non ho fatto tanto programma. Forse le persone vengono valutate per questo, credo abbia i suoi preferiti".